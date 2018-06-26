ÖSYM'den 2018 YKS Adaylarına Son Dakika Uyarısı

ÖSYM'den 2018 YKS'ye gireceklere son dakika uyarısı geldi.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada YKS'ye girecek adayların ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girmesi ve hata olduğunu düşündüğü eğitim biliglerini düzenlemesi gerektiğine yer verildi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2018 YKS: Sistemdeki Eğitim Bilgilerinin Adaylar Tarafından Kontrolü ve Eğitim Bilgisi Seçme İşlemi

2018-YKS değerlendirme işlemlerinde, adayların ortaöğretim seviyesindeki eğitim bilgileri kullanılmaktadır. 2018-YKS’ye başvuran adayların 26 Haziran-04 Temmuz 2018 tarihleri arasında Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) bulunan https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2018/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden, değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istedikleri eğitim bilgilerini kontrol etmeleri ve bu eğitim bilgilerini seçerek 04 Temmuz 2018 tarihi saat 16.00’ya kadar onaylamaları gerekmektedir.

Eğitim bilgilerinde eksiklik veya hata olduğunu düşünen adayların, mezun oldukları/olacakları ortaöğretim kurumları ile görüşerek eğitim bilgilerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) e-okul sistemi üzerinden düzelttirmeleri ve bu düzeltme işlemi sonrasında 26 Haziran-04 Temmuz 2018 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2018/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden düzelttirdikleri eğitim bilgilerini seçerek onaylamaları gerekmektedir.

Eğitim bilgisi e-okul’a eklenemeyecek durumda olan adayların ise eğitim bilgilerini Kamu Kurumları İşletim Sistemi (KKİS) sistemi üzerinden okullarına işlettirmeleri ve sonrasında https://ais.osym.gov.tr/ÖSS/2018/1/BasvuruEgitimGuncelle adresinden bu eğitim bilgilerini seçerek 04 Temmuz 2018 tarihi saat 16:00’ya kadar onaylamaları gerekmektedir.

Adayların bireysel olarak veya ortaöğretim kurumlarının doğrudan Merkezimize yapacakları değişiklik/düzeltme talepleri kabul edilmeyecek ve cevaplandırılmayacaktır.

Eğitim bilgisi kontrol, seçme ve onaylama işlemleri 04 Temmuz 2018 tarihinde saat 16.00’da sona erecek olup adayların bu tarihler arasında yapmış olduğu son seçim dikkate alınacak ve bu eğitim bilgisine göre değerlendirme işlemleri yapılacaktır.

2018 YKS’ye başvuran tüm adayların eğitim seçme işlemini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu seçme ve onay işlemi yapılmadığı takdirde, OBP işlemlerinin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitim bilgisi varsa, bu eğitim bilgisi kullanılacaktır.Bu tarihte adayın birden fazla eğitim bilgisi varsa ve başvuruda seçmiş olduğu eğitim bilgisi, bu eğitim bilgileri arasında ise, adayın bu eğitim bilgisi kullanılacaktır. (Onay işlemi yapmayan adaylar için başvuruda kullanılan eğitim bilgisinin son eğitim bilgileri arasında olup olmadığının anlaşılmasında; okul türü, alan ve dal bilgileri kullanılacaktır.) Adayın başvuruda kullandığı eğitim bilgisi bu tarihte aktif eğitim bilgileri arasında bulunmuyor ise adayın en son mezun olduğu eğitim bilgisi kullanılacaktır.

2018-YKS adaylarına önemle duyurulur."

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