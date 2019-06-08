ÖSYM Başkanı'ndan YKS'ye Gireceklere Önemli Uyarılar!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis AYGÜN sosyal medya platformu olan Twitter üzerinden "2019-YKS Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek adaylar için bazı hatırlatmalar" başlıklı bir video yayınladı.

ÖSYM başkanı tarafından yayınlanan videoda YSK Kılavuzunun sınavdan önce mutlaka incelenmesi gerektiğine vurgu yapılarak YKS oturumları hakkında da tarih bilgilerine yer verildi.

YKS oturum sayısı ve oturum sürelerinin de açıklandığı videoda hangi oturumda adaylara kaç soru sorulacağı da açıklandı.

Sınava girecek adayların sınavdan önce sınava girerken dikkat etmesi gerekenlere de yer verildi.

İşte o video;

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA