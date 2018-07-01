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ÖSYM Başkanı'ndan Son Dakika TYT ve AYT Açıklaması

ÖSYM Başkanı'ndan YKS ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Başkan Mahmut Özer yaptığı açıklamada TYT ve AYT hakkında bilgi verdi.

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ÖSYM Başkanı'ndan Son Dakika TYT ve AYT Açıklaması

ÖSYM Başkanı'ndan YKS ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Başkan Mahmut Özer yaptığı açıklamada TYT ve AYT hakkında bilgi verdi.

01 Temmuz 2018 Pazar 14:38
ÖSYM Başkanı'ndan Son Dakika TYT ve AYT Açıklaması

YKS ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

ÖSYM Başkanı Özer, yaptığı son dakika açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"ÖSYM'nin tarihinde şu ana kadar gerçekleştirdiği en büyük sınav organizasyonu YKS'nin iki oturumu da sorunsuz şekilde tamamlandı."

TYT oturumuna 2 milyon 381 bin 784 adayın, bugünkü AYT oturumuna ise 2  milyon 19 bin 853 adayın başvurduğuna işaret eden Özer, "Bu sınav, şu ana kadar  lojistik olarak ÖSYM’nin tarihinde bir hafta sonunda gerçekleştirdiği en büyük  sınav organizasyonuydu. Her iki oturum da tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir  şekilde tamamlandı. Böyle bir sınavı tüm paydaşlarımızla birlikte başarılı bir  şekilde tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sınav sonuçlarının tüm  öğrencilerimize ve değerli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum."  değerlendirmesinde bulundu.

Bugün öğleden sonra yapılacak Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 131 bin 453  adayın katılacağını belirten Özer, adaylara başarılar diledi.

Özer, "Sınavın en büyük katılımlı iki oturumunun huzur ortamında ve  sorunsuz olarak tamamlanmasında desteklerinden dolayı İçişleri Bakanımıza, Milli  Eğitim Bakanımıza, YÖK Başkanımıza, Emniyet Genel Müdürümüze, Jandarma Genel  Komutanımıza, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanımıza, valilerimize,  kaymakamlarımıza, rektörlerimize, sınav koordinatörlerimize ve sınavda görev alan  tüm sınav görevlilerimize en içten şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

ÖSYM Başkanı Özer, "YKS'nin tüm oturumlarının soru kitapçıklarını ve  cevap anahtarlarının bu akşam ÖSYM web sitesinden yayımlanacağını" sözlerine  ekledi.

YKS sınav soru ve cevapları bugün akşam saatlerinde ÖSYM resmi sayfası ile eş zamanlı olarak KPSSCAFE'de olacak. Sınav soru ve cevapları erişime açıldığı anda telefonunuza bildirim alarak haberdar olmak için;

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Son Güncelleme: 01.07.2018 14:48
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Seref 28 dakika önce

Başkan istifa etsin soruları sadece okusak 2 saat sürer zaten

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Fehime 21 dakika önce

Sinaviniz çok saçma ve zordu hayatımda ilk defa bı sınavdan nefret ettim lütfen en kısa zamanda sınav sistemi kolaylassin

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oru 5 dakika önce

Sadece paragrafları okumak ikisaayimizi aldı söylermisiniz bunun neresinde problem çözecektik lütfen bi açıklama bekliyoruz yetkililerden bu nedir bu nasıl bir saçmalıktıe anlamış değilim darmadaüın olduk perişan olduk bari bi işe yarasaydı içim yanmazdı çok saçma bir sistem hemde çokookk

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