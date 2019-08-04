ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS tercih sonuçlarıyla ilgili önemli açıklama

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından 'Ülkemizin geleceği siz gençlerimiz için hiç durmadan çalışıyoruz. Sonuçları da bayramdan önce açıklayacağız.' açıklamasında bulundu.