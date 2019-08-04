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ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS tercih sonuçlarıyla ilgili önemli açıklama

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından 'Ülkemizin geleceği siz gençlerimiz için hiç durmadan çalışıyoruz. Sonuçları da bayramdan önce açıklayacağız.' açıklamasında bulundu.

ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS tercih sonuçlarıyla ilgili önemli açıklama

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından 'Ülkemizin geleceği siz gençlerimiz için hiç durmadan çalışıyoruz. Sonuçları da bayramdan önce açıklayacağız.' açıklamasında bulundu.

04 Ağustos 2019 Pazar 23:33
ÖSYM Başkanı Aygün'den YKS tercih sonuçlarıyla ilgili önemli açıklama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının Kurban Bayramı'ndan önce açıklanacağını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin geleceği gençler için hiç durmadan çalıştıklarını belirtti.

Halis Aygün, YKS tercih sonuçlarını Kurban Bayramı'ndan önce açıklayacaklarını ifade etti.

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