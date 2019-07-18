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ÖSYM 2019 YKS Tercih Kılavuzu Yayımladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'na ait resmi internet sitesi üzerinden 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS): Tercih İşlemleri yayımlandı.İşte Detaylar...

ÖSYM 2019 YKS Tercih Kılavuzu Yayımladı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'na ait resmi internet sitesi üzerinden 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS): Tercih İşlemleri yayımlandı.İşte Detaylar...

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:31
ÖSYM 2019 YKS Tercih Kılavuzu Yayımladı!

2019-YKS tercih işlemleri, 23 Temmuz 2019 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 29 Temmuz 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. ‘Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü’ mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır.  ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik Numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik Numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.


2019-YKS adaylarına ve kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI


2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu

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Son Güncelleme: 18.07.2019 15:39
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ösym 2019 yks tercih kılavuzu yayımladı
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