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ÖSYM 2019-YKS İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri

2019 YKS sınavı için ÖSYM tarafından sınav günü açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin listesi yayınlandı. İşte detaylar...

ÖSYM 2019-YKS İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri

2019 YKS sınavı için ÖSYM tarafından sınav günü açık tutulacak il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin listesi yayınlandı. İşte detaylar...

13 Haziran 2019 Perşembe 07:36
ÖSYM 2019-YKS İçin Sınav Günü Açık Tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri

15-16 Haziran 2019 tarihlerinde uygulanacak Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2019-YKS) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden,  nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 15 Haziran 2019 Cumartesi günü 07.00 ile 17.00 saatleri arasında ve 16 Haziran 2019 Pazar günü 07.00 ile 15.30 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan 2019-YKS başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişeceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar,Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir.  “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, 2019-YKS Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.  

Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

15 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ GÜNÜ 07.00-17.00 SAATLERİ ARASINDA VE 16 HAZİRAN 2019 PAZAR GÜNÜ 07.00- 15.30 SAATLERİ ARASINDA AÇIK OLACAK İL/İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ

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