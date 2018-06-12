ÖSYM 2018 Sınav Takviminde Bir Değişiklik Daha Yaptı: Eylül'de Kaymakamlığa Giriş Sınavı Yapılacak

ÖSYM sınav takviminde bir güncelleme yaptı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından güncellenen 2018 yılı sınav takvimine bir sınav daha eklendi. Edinilen son dakika bilgilerine göre, yapılan güncelleme ile Eylül ayında Kaymakamlık giriş sınavı yapılacağı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre 2 Eylül 2018 günü Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı Kaymakamlığa Giriş Sınavı gerçekleştirilecek. bu sınav için başvurular 5 ile 12 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

ÖSYM sınav takvimine eklenen kısım şu şekilde;

ALES YILDA 3 DEFA YAPILACAK

Yüksek Öğretim Kurulu Yürütme Kurulu'nun önceki gün yaptığı açıklamada, senede iki defa gerçekleşen ALES'in bu sene üç kez yapılmasına karar verildi.

Böylelikle 2018 yılında ALES üç defa gerçekleşecek. ÖSYM'de Sınav takviminde yeni ALES'in tarihini 30 Eylül 2018 olarak belirledi. Yükseköğretim Kurulu'nun son yaptığı toplantıda senede iki defa yapılan ALES'in bu sene 3 kez yapılmasına karar verildi. 2018 yılında ALES üç defa yapılacak, ÖSYM'de karar sonrası takvimde değişikliğe giderek yeni ALES'in tarihini 30 Eylül 2018 olarak belirledi. ALES/1 6 Mayıs'ta gerçekleşmişti.

Geriye kalan iki sınavdan takvim içerisinde yer alan ALES 2 30 Eylül'de , ALES 3 ise daha önceden belirlendiği tarihte yani 18 Kasım 2018 tarihinde gerçekleşecek.

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