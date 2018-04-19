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ÖSYM 2018 MSÜ Değerlendirme Raporunu Yayımladı (Aday Puan Ortalamaları)

Milli Savunma Üniversitesi giriş sınavına ait Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı değerlendirme raporu yayımlandı. Yayımlanan raporda puan ortalamalarına ve dağılımlarına yer verildi.

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ÖSYM 2018 MSÜ Değerlendirme Raporunu Yayımladı (Aday Puan Ortalamaları)

Milli Savunma Üniversitesi giriş sınavına ait Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı değerlendirme raporu yayımlandı. Yayımlanan raporda puan ortalamalarına ve dağılımlarına yer verildi.

19 Nisan 2018 Perşembe 12:13
ÖSYM 2018 MSÜ Değerlendirme Raporunu Yayımladı (Aday Puan Ortalamaları)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından bir son dakika açıklaması yapıldı.

ÖSYM resmi sayfasında yayımlanan duyuruda 2018  yılı MSÜ Değerlendirme Raporuna yer verildi. Yayımlanan değerlendirme raporunu şu şekilde özetleyebiliriz.

PUAN HESAPLAMA

Sınavda 40 Türkçe, 20 Sosyal Bilimler, 40 Temel Matematik ve 20 Fen Bilimleri olmak üzere toplam 120 soru bulunmaktadır. MSÜ puanları sayısal, eşit ağırlık, sözel ve genel olmak üzere dört ayrı puan türünde hesaplanmaktadır. Puanlar hesaplanırken öncelikle testlerdeki sorulara adayların verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanmakta, elde edilen toplam doğru sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar (net sayısı) elde edilmektedir. Daha sonra, adayların ham puanları aşağıda verilen formüller kullanılarak Standart Puanlara (SP) dönüştürülmektedir.

Standart puanlar ve Tablo 1’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanmaktadır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden en az 0,5 ham puana sahip olmaları gerekmektedir.

Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüş- türülerek adayların MSÜ Sayısal (MSÜ-SAY), MSÜ Eşit Ağırlık (MSÜ-EA), MSÜ Sözel (MSÜ-SÖZ) ve MSÜ Genel (MSÜ-GN) puanları hesaplanmaktadır.

2018-MSÜ Değerlendirme Raporu İçin Tıklayın

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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