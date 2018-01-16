ÖSYM 2017 TUS Sonbahar Dönemi Yerleştirme Sonuçlarını Açıkladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi internet sitesinden 2017 TUS (Sonbahar Dönemi) yerleştirme sonuçlarının açıklandığına ilişkin resmi duyuru yayımlandı. ÖSYM'den yapılan açıklamada adayların sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçlara erişim sağlayabileceği belirtildi.

2017 TUS Sonbahar Dönemi Yerleştirme Sonuçlarına erişim için lütfen TIKLAYINIZ

2017 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2017-TUS) Sonbahar Dönemi tercih işlemleri, 5-12 Ocak 2018 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden alınmıştı. Adaylar tercih ücreti olarak 15 TL yatırmıştı. 2017 TUS Tercih sürecine ilişkin ÖSYM tarafından paylaşılan başvuru kılavuzu ve diğer bilgilere erişim sağlamak için TIKLAYIN.

TUS: Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY), Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yürütülmektedir.

Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama yetilerini yoklayan sorular bulunmaktadır. Mesleki Bilgi Sınavının amacı bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

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