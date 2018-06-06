ÖSYM 2017 TUS Değerlendirme Raporunu Yayımladı

ÖSYM'den Tipta Uzmanlık Sınavı ile ilgili bir son dakika açıklaması yapıldı.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında, 2017 yılı tUS Sonbahar dönemi değerlendirme raporunun yayımlandığına yer verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2017-TUS Sonbahar Değerlendirme Raporu Yayınlandı

2017-TUS Sonbahar Değerlendirme Raporu, 06 Haziran 2018 tarihinde saat 11.00'de ÖSYM'nin http://osym.gov.tr adresinden Araştırma, Yayın ve İstatistikler/Sınav Değerlendirme Raporları altında yayımlanmıştır.

Kamuoyuna önemle duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2017-TUS Sonbahar Değerlendirme Raporu"

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