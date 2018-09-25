Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Örnek uygulama! Öğrencilere ücretsiz servis

Maltepe Belediyesi tarafından ücretsiz okul servisi projesi hayata geçirildi. Ücretsiz Okul Servisi Projesi ile maddi yetersizlik yaşayan ve okulu evlerine uzak olan öğrencilere kolaylıklar sağlanıyor. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Yaklaşık her gün 450 civarında öğrenciyi okullara taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

banner396

Örnek uygulama! Öğrencilere ücretsiz servis

Maltepe Belediyesi tarafından ücretsiz okul servisi projesi hayata geçirildi. Ücretsiz Okul Servisi Projesi ile maddi yetersizlik yaşayan ve okulu evlerine uzak olan öğrencilere kolaylıklar sağlanıyor. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Yaklaşık her gün 450 civarında öğrenciyi okullara taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

25 Eylül 2018 Salı 16:05
Örnek uygulama! Öğrencilere ücretsiz servis

Okulların açılmasıyla birlikte öğrencileri hem maddi zorluklardan hem de İstanbul trafiğinde toplu taşımaların kalabalığından uzaklaştıran Maltepe Belediyesi, ücretsiz servis hizmeti ile öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştırmayı başardı. Yaklaşık olarak 4 senedir hizmet veren ücretsiz okul servisinden ise öğrenciler oldukça memnunlar. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da bu sabah servise binmeden önce öğrencileri ziyaret ederek onlara verilen hizmet ile ilgili sorunları olup olmadığını sordu, hem de hayata geçirmek istedikleri fikirleri ile ilgili öğrencilerle fikir alışverişinde bulundu.

2 senedir ücretsiz servis hizmetinden yararlandığını belirten Muhammed Tarık Ersöz isimli öğrenci, “Ücretsiz servis ile okula gidişimiz kolaylaşıyor. Yağmurlu havalarda,kar ve kışta rahat ediyoruz. Muhtarlık sayesinde öğrendim ben bu hizmeti. Zaten ben bir önceki yılda ücretsiz servisten faydalandım. Kışın minibüsler kalabalık oluyor. İstanbul trafiği de yoğun zaten. O şekilde olunca okula geç kalıyoruz. Fakat ücretsiz servis ile kazancımız var. 10 dakika içerisinde okulda oluyoruz ve rahatız bu şekilde” ifadelerini kullandı.

Ãrnek uygulama! ÃÄrencilere Ã¼cretsiz servis

18 mahalleden ve 8 ayrı hattan servislerin sabahları öğrencileri aldığını dile getiren Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç şunları kaydetti;

“Öğrencilerimizin özellikle minibüs ve otobüslere binme şansı çok çok zordu. Bunlar biraz daha düşük ücretle bindikleri için alınmıyorlardı. Çocuklar yağmur yağdığında bile saatlerce duraklarda bekliyorlardı. Mahalleden gelen öneriler dikkate alınarak birazda yasal boşluklardan yararlanarak aslında üzerimize vazife olmayan bir konuya el attık. Yaklaşık her gün 450 civarında öğrenciyi okullara taşıyoruz. Öğrenciler yeni sisteme göre başka mahallelerde de okula gitme şansıyla karşı karşıya kalıyor. Okul aile birlikleri ve muhtarlarla görüşerek bu fikri pekiştirdik ve belirli noktalardan sabahları otobüslerimiz öğrencileri alıyor, akşamda evlerine bırakıyor” açıklamalarında bulundu.

Bazı ailelerin 2 veya 3 çocuğunun okuduğunu ve bu durumunda bazı ailelere bütçe olarak sıkıntılı günler yaşattığını ifade eden Başkan Ali Kılıç, servis konusunda özellikle bu tip aileleri bir nebze de olsa rahatlattıklarına vurgu yaptı.

Kaynaklar; Türkgün

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
örnek uygulama öğrencilere ücretsiz servis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Liseye geçişte sınav sistemi değil, sorular değişecek
Liseye geçişte sınav sistemi değil, sorular değişecek
2018-TUS 2. Dönem Tercihleri Alınacak
2018-TUS 2. Dönem Tercihleri Alınacak
Öğrencilerden Sosyal Destek Kartına Tepki!..
Öğrencilerden Sosyal Destek Kartına Tepki!..

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim