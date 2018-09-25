Örnek uygulama! Öğrencilere ücretsiz servis

Okulların açılmasıyla birlikte öğrencileri hem maddi zorluklardan hem de İstanbul trafiğinde toplu taşımaların kalabalığından uzaklaştıran Maltepe Belediyesi, ücretsiz servis hizmeti ile öğrencilerin eğitim hayatını kolaylaştırmayı başardı. Yaklaşık olarak 4 senedir hizmet veren ücretsiz okul servisinden ise öğrenciler oldukça memnunlar. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da bu sabah servise binmeden önce öğrencileri ziyaret ederek onlara verilen hizmet ile ilgili sorunları olup olmadığını sordu, hem de hayata geçirmek istedikleri fikirleri ile ilgili öğrencilerle fikir alışverişinde bulundu.

2 senedir ücretsiz servis hizmetinden yararlandığını belirten Muhammed Tarık Ersöz isimli öğrenci, “Ücretsiz servis ile okula gidişimiz kolaylaşıyor. Yağmurlu havalarda,kar ve kışta rahat ediyoruz. Muhtarlık sayesinde öğrendim ben bu hizmeti. Zaten ben bir önceki yılda ücretsiz servisten faydalandım. Kışın minibüsler kalabalık oluyor. İstanbul trafiği de yoğun zaten. O şekilde olunca okula geç kalıyoruz. Fakat ücretsiz servis ile kazancımız var. 10 dakika içerisinde okulda oluyoruz ve rahatız bu şekilde” ifadelerini kullandı.

18 mahalleden ve 8 ayrı hattan servislerin sabahları öğrencileri aldığını dile getiren Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç şunları kaydetti;

“Öğrencilerimizin özellikle minibüs ve otobüslere binme şansı çok çok zordu. Bunlar biraz daha düşük ücretle bindikleri için alınmıyorlardı. Çocuklar yağmur yağdığında bile saatlerce duraklarda bekliyorlardı. Mahalleden gelen öneriler dikkate alınarak birazda yasal boşluklardan yararlanarak aslında üzerimize vazife olmayan bir konuya el attık. Yaklaşık her gün 450 civarında öğrenciyi okullara taşıyoruz. Öğrenciler yeni sisteme göre başka mahallelerde de okula gitme şansıyla karşı karşıya kalıyor. Okul aile birlikleri ve muhtarlarla görüşerek bu fikri pekiştirdik ve belirli noktalardan sabahları otobüslerimiz öğrencileri alıyor, akşamda evlerine bırakıyor” açıklamalarında bulundu.

Bazı ailelerin 2 veya 3 çocuğunun okuduğunu ve bu durumunda bazı ailelere bütçe olarak sıkıntılı günler yaşattığını ifade eden Başkan Ali Kılıç, servis konusunda özellikle bu tip aileleri bir nebze de olsa rahatlattıklarına vurgu yaptı.

Kaynaklar; Türkgün

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