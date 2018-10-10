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Örnek Davranış : Emekli Öğretmen Eğitim İçin 350 Bin Lira Bağışladı

Şanlıurfa'da yaşayan emekli öğretmen Ayşe Parmaksız, yıllardır dişinden tırnağından arttırıp ömrümün birikimi diye tabir ettiği 350 bin lirasını eğitim için bağışladı.

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Örnek Davranış : Emekli Öğretmen Eğitim İçin 350 Bin Lira Bağışladı

Şanlıurfa'da yaşayan emekli öğretmen Ayşe Parmaksız, yıllardır dişinden tırnağından arttırıp ömrümün birikimi diye tabir ettiği 350 bin lirasını eğitim için bağışladı.

10 Ekim 2018 Çarşamba 20:36
Örnek Davranış : Emekli Öğretmen Eğitim İçin 350 Bin Lira Bağışladı

Şanlıurfa'da yaşayan emekli öğretmen Ayşe Parmaksız, yıllardır dişinden tırnağından arttırıp ömrümün birikimi diye tabir ettiği 350 bin lirasını eğitim için bağışladı.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin tarafından yapılan eğitime destek çağrısı Emekli Öğretmen Ayşe Parmaksız'dan örnek bir hareketle karşılık buldu. Emekli Öğretmen yıllarca biriktirdiği 350 bin TL'yi eğitim için harcamaya karar vererek örnek bir davranışta bulundu. Bağış yapmak için Şanlıurfa Valiliğine başvuran Parmaksız, çocukların eğitim öğretim gördüğü okullarda değerlendirilmek üzere, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 350 bin lirasını bağışladı. Bu özel bağış için özel olarak hazırlanan protokol ile emekli öğretmenin bağışına karşılık, Sırrın Mahallesi'nde yapımı devam eden 32 derslikli okula, Ayşe Parmaksız Ortaokulu adı verilmesine karar verildi.

Emekli öğretmenin örnek davranışından dolayı çok duygulandığını ifade eden Vali Abdullah Erin, "Yapılan bu anlamlı bağış, sizden kat be kat zengin olan Urfalılara, bölge insanlarına örnek olsun. İnşallah yeni yetişen nesil de sizin duyarlılığınızda olur. Sizin gibi öğretmenlere çok ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Söz konusu bağışı severek ve isteyerek yaptığını söyleyen Ayşe Parmaksız ise imkanı olması durumunda ilerleyen zamanda eğitime yine katkıda bulunmayı arzuladığını ifade etti.

Yapılan açıklamalardan sonra Vali Abdullah Erin ile hayırsever emekli öğretmen Ayşe Parmaksız arasında protokol imzalandı.

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Son Güncelleme: 10.10.2018 20:54
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