öncelikli alan lisansüstü eğitim yerleştirilme sonuçları açıklandı

Yükseköğretim Kurulu tarafından öncelikli alan kapsamında 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı güz dönemi lisansüstü eğitim programları yerleştirilme sonuçları açıklandı.

YÖK tarafından yapılan duyuru şöyle;

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Güz Dönemi lisansüstü eğitim kontenjanlarına tercih işlemleri sonuçlanmıştır. Sonuçları öğrenmek için tıklayınız .

Öncelikli Alan kapsamında lisansüstü eğitim programlarına yerleştirilmesi uygun bulunan araştırma görevlilerinin aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 31.08.2018 tarihi mesai bitimine kadar lisansüstü eğitim yapmak için yerleştirildikleri üniversitelerin ilgili enstitülerine başvurmaları gerekmektedir.

1. ALES sonuç belgesi.

2. Yabancı dil sınav sonuç belgesi.

3. Lisans transkripti.

4. Öncelikli Alan araştırma görevlisi kadrosuna atandığına dair belge

Not: Kayıt işlemlerinde istenilebilecek diğer belgeler için lütfen ilgili enstitülerle iletişime geçiniz.

Üniversitelerin Lisansüstü tercih sonuçlarına ulaşabilmeleri için aşağıdaki yolu izlemeleri gerekmektedir.

YÖKSİS->Personel İşlemleri->Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlileri Yerleştirme Sonuçları

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