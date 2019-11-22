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Onbinlerce Kişiye 3200 TL Burs Verilecek!30 Bin Öğrenciye Burs Başvuru adresi! Başvurular devam ediyor...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı olan ve başkanlığı kazanan Ekrem İmamoğlu 30 bin öğrenciye 3200 TL burs müjdesi verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha önce verdiği sözü tuttu. Ekrem İmamoğlu 30 bin öğrenciye 3200 TL burs vereceklerini açıkladı. gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinden hemen başvuruları yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi 24 Kasım 2019 olarak belirlendi.

Onbinlerce Kişiye 3200 TL Burs Verilecek!30 Bin Öğrenciye Burs Başvuru adresi! Başvurular devam ediyor...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)'nin İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı olan ve başkanlığı kazanan Ekrem İmamoğlu 30 bin öğrenciye 3200 TL burs müjdesi verdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha önce verdiği sözü tuttu. Ekrem İmamoğlu 30 bin öğrenciye 3200 TL burs vereceklerini açıkladı. gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinden hemen başvuruları yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi 24 Kasım 2019 olarak belirlendi.

22 Kasım 2019 Cuma 14:19
Onbinlerce Kişiye 3200 TL Burs Verilecek!30 Bin Öğrenciye Burs Başvuru adresi! Başvurular devam ediyor...

Ekrem İmamoğlu 3200 TL burs müjdesi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha önce verdiği sözü tuttu. Ekrem İmamoğlu 30 bin öğrenciye 3200 TL burs vereceklerini açıkladı. gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinden hemen başvuruları yapabilirsiniz. Son başvuru tarihi 24 Kasım 2019 olarak belirlendi.

Ekrem İmamoğlu büyük müjde!

İBB başkanı Ekrem İmamoğlu 3200 TL burs müjdesi geldi. İstanbul'da Üniversite okuyan toplam 30 bin öğrenciye 3200 TL burs verilecek. Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada "

Üniversite öğrencisi genç yol arkadaşlarına söz veren Ekrem İmamoğlu, hem maddi ve manevi her alanda yardım etmek için kolları sıvadı. 30 bin İstanbullu Üniversiteli gençlere eğitim yardımı başlıyor. Türkiye'nin en ucuz ulaşım kartına sahip İstanbullular çok sayıda indirimden yararlanıyor. İstanbulu daha yaşanır kent yapmak için uğraştıklarını dile getiren İmamoğlu müjdeyi verdi.

3200 TL Burs başvuruları nereden yapılır?

Ekrem İmamoğlu 3200 TL Burs başvuruları için Müracaat için https://gencuniversiteli.ibb.istanbul  adresine kayıt yaptırabilirsiniz açıklaması yaptı.

30 Bin Üniversite öğrencisine eğitim yardımı!

Ekrem İmamoğlu 3200 TL burs müjdesi sonrası son başvuru tarihi belli oldu! 24 Kasım pazar gününe kadar https://gencuniversiteli.ibb.istanbul adresinden müracat yaparak bursu alabilirsiniz.

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