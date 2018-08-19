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Okulların ne zaman açılacağı belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018 - 2019 yeni eğitim-öğretim yılında okulların açılış tarihileri ile tatil tarihlerini açıkladı.

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Okulların ne zaman açılacağı belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018 - 2019 yeni eğitim-öğretim yılında okulların açılış tarihileri ile tatil tarihlerini açıkladı.

19 Ağustos 2018 Pazar 20:31
Okulların ne zaman açılacağı belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, 2018 - 2019 yeni eğitim-öğretim yılında okulların açılış tarihileri ile tatil tarihlerini açıkladı.

Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5´inci sınıf öğrencileri, ortaöğretim kurumlarında eğitim ve öğretime başlayacak hazırlık sınıfı ve 9. sınıf öğrencileri diğer öğrencilere göre daha erken yeni eğitim ve öğretim yılına başlayacak. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 2018-2019 eğitim öğretim yılı eğitim ve çalışma takvimine ilişkin genelge, il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen genelgede, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının 17 Eylül 2018 Pazartesi günü başlayacağının, Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün yayımladığı genelge ile belirlendiği hatırlatıldı.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan 2018-1019 eğitim - öğretim çalışma takvimine ait tarihler ise şu şekilde:

2018-2019 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak
18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek

Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak
İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak

14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019 Pazartesi günü başlayacak.

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Son Güncelleme: 19.08.2018 22:12
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Okullar Ne Zaman Açılacak
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