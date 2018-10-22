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Okulların 2019 yılı pansiyon ücretleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı eğitim kurumlarının 2018 - 2019 eğitim-öğretim yılı pansiyon ücretleri belli oldu. Belirlenen yeni fiyatlara göre yeni eğitim-öğretim yılında ortalama %16.2 artacak.

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Okulların 2019 yılı pansiyon ücretleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı eğitim kurumlarının 2018 - 2019 eğitim-öğretim yılı pansiyon ücretleri belli oldu. Belirlenen yeni fiyatlara göre yeni eğitim-öğretim yılında ortalama %16.2 artacak.

22 Ekim 2018 Pazartesi 15:51
Okulların 2019 yılı pansiyon ücretleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı eğitim kurumlarının 2018 - 2019 eğitim-öğretim yılı pansiyon ücretleri belli oldu. Belirlenen yeni fiyatlara göre yeni eğitim-öğretim yılında ortalama %16.2 artacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı eğitim*öğretim kurumlarının pansiyon ücretlerinde yeni yılda ortalama  olarak % 16.2 yükseliş olacak. 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden yapılan derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim ve ortaöğretim okulları, yetişkinler teknik eğitim merkezleri, çıraklık eğitim merkezleri ve pratik sanat okullarında %16.2 artışla 3 bin 370 liraya çıkacak. Mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile 3308 sayılı Kanun kapsamında olan okulların da pansiyon ücretleri % 16.3 artacak ve 3 bin 780 lira olacak. 

2019 BÜTÇE TEKLİFİYLE BELİRLENEN PANSİYON ÜCRETLERİ İLE 2018'E GÖRE ARTIŞ ORANLARI ŞÖYLE:

Okul türleri ve kademesi 2018 
(TL-Ücret)		 2019
(TL-Ücret)		 Artış Oranı
(Yüzde)
İlköğretim Kurumları (İlköğretim, ortaokul, yatılı orta okullar, imam hatip okulları ile özel eğitim okulları) 2.900 3.370 16.2
Ortaöğretim Okulları (Genel ve mesleki teknik liseler, çok programlı liseler ve imam hatip liseleri) 2.900 3.370 16.2
Yetişkinler teknik eğitim merkezleri, çıraklık eğitim merkezleri, pratik sanat okulları 2.900 3.370 16.2
Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okulları (3308 sayılı Kanun kapsamında olan okullar) 3.250 3.780 16.3

Kaynaklar; Hürriyet

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Son Güncelleme: 22.10.2018 16:16
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okulların 2019 yılı pansiyon ücretleri belli oldu
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