okulların 2019 yılı pansiyon ücretleri belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı eğitim kurumlarının 2018 - 2019 eğitim-öğretim yılı pansiyon ücretleri belli oldu. Belirlenen yeni fiyatlara göre yeni eğitim-öğretim yılında ortalama %16.2 artacak.
Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı eğitim*öğretim kurumlarının pansiyon ücretlerinde yeni yılda ortalama olarak % 16.2 yükseliş olacak. 2019 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi verilerinden yapılan derlemeye göre, pansiyon ücretleri ilköğretim ve ortaöğretim okulları, yetişkinler teknik eğitim merkezleri, çıraklık eğitim merkezleri ve pratik sanat okullarında %16.2 artışla 3 bin 370 liraya çıkacak. Mesleki ve teknik ortaöğretim okulları ile 3308 sayılı Kanun kapsamında olan okulların da pansiyon ücretleri % 16.3 artacak ve 3 bin 780 lira olacak.
2019 BÜTÇE TEKLİFİYLE BELİRLENEN PANSİYON ÜCRETLERİ İLE 2018'E GÖRE ARTIŞ ORANLARI ŞÖYLE:
|Okul türleri ve kademesi
|2018
(TL-Ücret)
|2019
(TL-Ücret)
|Artış Oranı
(Yüzde)
|İlköğretim Kurumları (İlköğretim, ortaokul, yatılı orta okullar, imam hatip okulları ile özel eğitim okulları)
|2.900
|3.370
|16.2
|Ortaöğretim Okulları (Genel ve mesleki teknik liseler, çok programlı liseler ve imam hatip liseleri)
|2.900
|3.370
|16.2
|Yetişkinler teknik eğitim merkezleri, çıraklık eğitim merkezleri, pratik sanat okulları
|2.900
|3.370
|16.2
|Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okulları (3308 sayılı Kanun kapsamında olan okullar)
|3.250
|3.780
|16.3
Kaynaklar; Hürriyet
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA