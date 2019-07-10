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Okullarda yeni dönem! Teneffüs süreleri uzatıldı...

Okula başlama yaşı ve ara tatil tarihleriyle ilgili düzenlemeleri içeren yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre ilk ve ortaokullarda tenefüs süreleri 15 dakikaya çıkarıldı.

Okullarda yeni dönem! Teneffüs süreleri uzatıldı...

Okula başlama yaşı ve ara tatil tarihleriyle ilgili düzenlemeleri içeren yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre ilk ve ortaokullarda tenefüs süreleri 15 dakikaya çıkarıldı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:11
Okullarda yeni dönem! Teneffüs süreleri uzatıldı...

‘Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Okula başlama yaşı, ara tatiller gibi yeni düzenlemeler yönetmelikte yer aldı.

İlk ve ortaokullarda teneffüs süreleri 10 dakikadan 15’e çıkarıldı. İkili eğitim yapılan okullarda ise en az 10 dakika olacak.

69 ayı dolduranlar okula başlayabilecek. Anaokulu 36-66 aylık çocukların eğitimi aldığı kurum olarak belirtilirken yeni düzenlemeye göre bu 36-68 aya çıkarıldı. Okullardaki ana sınıfına başlama yaşı 48-66 aylık iken Eylül ayı sonu itibarıyla 57-68 aylık oldu.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 10.07.2019 13:15
Anahtar Kelimeler:
okullarda yeni dönem teneffüs süreleri uzatıldı
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