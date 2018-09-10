okullarda uyum haftası başladı

Okul öncesi ve ilkokula başlayacak yaklaşık 1 milyon 200 bin öğrenci ile ortaokul ve liseye başlayacak yaklaşık 2.5 milyon öğrenci yeni eğitim-öğretim yılına bugün başladı. Uyum haftası olarak adlandırılan bu dönemde, öğrencilerin okul ile ilgili yaşadıkları veya yaşayacakları kaygıları gidermek ve onlara okul ortamını sevdirmek, öğrenme ortamı, öğretmenleri ve arkadaşlarını tanımalarına yardımcı olmak amacıyla 2006-2007 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanıyor. Hafta boyunca öğrencilerin okula uyum sağlamaları maksadıyla çocuk - aile - öğretmen tanışma programları, arkadaşlarla kaynaşma gibi etkinlikler düzenleniyor. Bütün öğrenciler için okullar 17 Eylül 2018 tarihinde açılacak.

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