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Okullarda kasım tatili ne zaman başlayacak? 2019-2020 dönemi ilk ara tatili ne zaman?

MEB, tatil ve okul zamanlarının daha verimli hale getirilmesi için yeni eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladı. Yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde edecek ve öğrendiklerini kontrol edecek. Peki, kasım ara tatili ne zaman? Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak?

Okullarda kasım tatili ne zaman başlayacak? 2019-2020 dönemi ilk ara tatili ne zaman?

MEB, tatil ve okul zamanlarının daha verimli hale getirilmesi için yeni eğitim-öğretim çalışma takvimi modeli hazırladı. Yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde edecek ve öğrendiklerini kontrol edecek. Peki, kasım ara tatili ne zaman? Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak?

14 Ekim 2019 Pazartesi 21:54
Okullarda kasım tatili ne zaman başlayacak? 2019-2020 dönemi ilk ara tatili ne zaman?

Yeni eğitim dönemi ile birlikte 3 haftalık yaz tatilinin iki haftası, nisan ve kasım aylarında yapılacak birer haftalık ara tatil olarak planlandı. Gözler şimdi kasım ayında ilk kez yapılacak ara tatilin başlayacağı kesin tarihte. İşte, ilk ara tatilin başlayacağı tarih...

Yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 20-31 Ocak 2020'deki yarı yıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.

MEB'in açıklamasına göre; birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım 2019'da, ikinci dönem ara tatili ise 6-10 Nisan 2020'de yapılacak.

"HER ÇOCUĞUN REHBERİ OLMAK GÖREVİMİZ"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, destekleme ve yetiştirme kurslarına devam eden öğrenciler için hazırlanan bin 140 sorudan oluşan ölçme destek paketine ilişkin, "Yola çıkan her çocuğun yolculuğunu değerli kılmak, yolunu kısaltmak, rehberi olmak, ihtiyacını karşılamak bizim görevimiz. Ücretsiz destekleme ve yetiştirme kurslarıyla yola devam eden çocuklarımızın verimliliğini artırmak da öyle." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk, sosyal medya hesaplarından, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ücretsiz düzenlenen destekleme ve yetiştirme kurslarına giden öğrencilere kaynak desteği sağlamak için hazırlanan bin 140 soruluk ölçme destek paketine ilişkin paylaşımda bulundu.

Selçuk, şunları kaydetti:

"Başarı hikayelerinin kahramanlarından 'okuyacak kitabım, çalışacak test kitabım olmadığı için...' diye başlayan cümleler duyarız. Hikayenin devamında kendi çözüm yollarını bulurlar. Kimisi kütüphanelerde çalışır kimisi arkadaşının kitaplarıyla hazırlanır kimisi öğretmenlerinden destek alır ve bugüne ulaşır. Yola çıkan her çocuğun yolculuğunu değerli kılmak, yolunu kısaltmak, rehberi olmak, ihtiyacını karşılamak bizim görevimiz. Ücretsiz destekleme ve yetiştirme kurslarıyla yola devam eden çocuklarımızın verimliliğini artırmak da öyle... Kurslara destek için ünitelere yönelik 5, 6 ve 7'nci sınıf seviyelerinde bin 140 sorudan oluşan ölçme destek paketi hazırladık."

Bakan Selçuk, ölçme destek paketine Bakanlığın internet adresindeki "bit.ly/2pShl4D" linkinden ulaşılabileceğini de bildirdi.

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