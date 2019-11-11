Okullarda Kasım ayı ara tatili ne zaman başlayacak?

Öğrenciler 1.dönem ara tatilini 18-22 Kasım 2019'da, yarıyıl tatili ise 20-31 Ocak 2020 tarihlerinde yapacak.

Yeni uygulanan düzenlemede Milli Eğitim Bakanlığı 2019 - 2020 resmi takvimine göre yeni eğitim- öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanacak ve 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

SÖMESTR (YARIYIL) TATİLİ HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

Öğrenciler, sömestr olarak bilinen yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında ve hafta sonu tatilleri ile birlikte toplam 16 gün yapabilecek.

2019-2020 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAKİ RESMİ TATİLLER

2019-2020 yılı eğitim ve öğretim 9 Eylül 2019’da başlamıştı.

Öğrenciler, derslerini sonlandırarak 18-22 Kasım 2019’da ilk ara tatilini hafta sonu tatilleri ile beraber toplam 9 gün yapacak.

25 Kasım’dan 17 Ocak’a kadar birinci dönem devam edecek.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak hafta sonu tatilleriyle 16 gün olacak.

İkinci yarıyıla öğrenciler 3 Şubat 2020’de ders başı yapacak.

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında tekrar ikinci ara tatil hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün olacak.

13 Nisan’da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

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