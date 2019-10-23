Okullarda ara tatiller ne zaman? İlk ara tatil Kasım ayının kaçında? 2019 2020 yarıyıl sömestr tatili ne zaman?

Okullarda ilk ara tatil ne zaman? 2019-2020 eğitim öğretim dönemi 9 Eylül'de başladı. Milyonlarca öğrenci sınavlara hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da tatil günlerini araştırıyor. Yeni dönem itibarıyla uygulamaya giren ara tatillerin ilki için heyecanlı bekleyiş başladı. Ekim ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde, ilk ara tatilin hangi gün başlayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Peki, okullarda ilk ara tatil ne zaman? Kasım tatili ayın kaçında? Yarıyıl yani sömestr tatili ne zaman? İşte 2019-2020 MEB takvimi...

ARA TATİLLER NE ZAMAN?

18-22 Kasım 2019 tarihinde ilk ara tatil yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün)

Yeni eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. 20-31 Ocak 2020'deki yarı yıl tatilinin ardından ikinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.

MEB'in açıklamasına göre; birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım 2019'da, ikinci dönem ara tatili ise 6-10 Nisan 2020'de yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

9 Eylül'de başlayan 2019-2020 eğitim öğretim dönemi 19 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek ve 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Birinci dönem 25 Kasım'dan 17 Ocak'a kadar devam edecek.

Yarıyıl tatili (sömestr) 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün)

İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

MEB'DEN OKULLARA 16 BİN 600 ADET ARÇELİK ETKİLEŞİMLİ TAHTA

Arçelik ile Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK), Fatih Projesi kapsamında sonuçlanan ihale çerçevesinde 15 bin 600 adet 65 inç ve bin adet 75 inç olmak üzere toplamda 16 bin 600 adet Etkileşimli Tahtanın (E-Tahta) satışı ve okullara kurulumunu öngören bir anlaşma imzaladı.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, Arçelik E-Tahtaların kurulumları Mart 2020 tarihine kadar tamamlanacak. Tamamen yerli teknolojilerle tasarlanan Arçelik E-Tahtalar ile öğretmenler pratik, hızlı ve detaylı bir biçimde ders içeriklerini öğrencilere aktarma imkânı bulurken, öğrenciler de güçlü görsel öğelerle desteklenebilen derslerde bilgiyi daha kolay ve odaklanarak öğrenebilecek.

Arçelik E-Tahtalar gün ışığı ve spot altında parlamayı engelleyen koruma camı ile mükemmel bir görsel deneyim sunarken, 4K Ultra HD ekranı da daha canlı renkler sağlıyor. Pardus ve Windows işletim sistemlerini destekleyen cihaz, aynı anda 10 noktadan dokunmayı destekleyen infrared dokunmatik paneli ile gelişmiş dokunma deneyimi yaşatarak öğrenmeyi kolaylaştırıyor ve 16GB RAM, 250GB SSD desteği sayesinde yüksek performans sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer, dijitalleşmenin hayatın her alanda hızla dönüştürdüğünü belirterek "Türkiye'nin lider teknoloji şirketlerinden biri olarak çocuklarımızın, gençlerimizin teknoloji temelli bir öğretim almasına katkı sağlayacak çözümler geliştirmeye odaklanıyoruz. Okullarda E-Tahta kullanımını ülkemizin dört bir yanındaki öğrencilerimizin eşit fırsatlarda eğitim-öğretim görmesi adına çok sevindirici bir gelişme olarak görüyoruz. Öğrenciler ve öğretmenlerin talep ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak tasarladığımız Arçelik E-Tahtalar; dâhili bilgisayar desteği sayesinde kablosuz(wifi) ve kablolu internet bağlantısı ile tüm güncel içeriklere erişim sağlayabiliyor. Bu sayede gerçek zamanlı iletişim deneyimi yaşatarak, derse katılım oranını yükseltiyor, verimlilik ve başarıyı artırıyor. Çocuklarımızı geleceğin dünyasına hazırlayabilmek, gerekli yetkinliklerle donatabilmek için teknolojiler ve çözümler geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.