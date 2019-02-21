Okullara Deprem Tatili!

Çanakkale Ayvacık'taki deprem büyük panik yarattı. Saat 21.23’te meydana gelen depremin şiddeti 5.0 olarak açıklandı. Marmara ve Ege'de de hissedilen deprem büyük korku yaratırken bölgede büyüklükleri 3,6 ile 1,0 arasında değişen 46 adet artçı deprem meydana geldiği ve deprem aktivitesinin takip edildiği açıklandı.

Şiddetli deprem Ayvacık'ta yaşayanları sokaklara dökerken; Tartışık, Kayalar, Ahmetçe ve Sazlık köylerinde vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi.

BELEDİYE BAŞKANI ŞAHİN OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİNİ DUYURDU

Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin ise sabah saatlerinde katıldığı NTV canlı yayınında bölgedeki son durumu aktardı.

Şahin yaptığı açıklamada 10 köyde hasar oluştuğunu ve can kaybının olmadığını belirtti.

Şahin ayrıca Ayvacık ilçesi ve köylerinde deprem nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA