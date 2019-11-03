Yılın ilk ara tatili için geri sayım devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı 13 haftalık yaz tatilinin iki haftasının nisan ve kasım aylarında birer haftalık ara tatil olarak planlandıklarını açıklamıştı. Eylül ayında sınavlar, ödevler ve sözlülerle geçecek yorucu bir dönemin açılışını yapan öğrenciler ve en az onlar kadar yoğun bir tempoda olan veliler, kasım ayı ara tatilinin tarihini merak ediyor. Peki, okullar ne zaman tatil olacak? İlk ara tatil ne zaman?

MEB'İN BU YILKİ TAKVİMİNE GÖRE TATİL TARİHLERİ



Takvime göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 18-22 Kasım 2019 tarihleri arasında yapılacak. (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 16 gün) İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek (Hafta sonu tatilleri ile birlikte 9 gün) 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran’da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Yeni çalışma takvimi ile öğrenciler, ara tatillerde dinlenme fırsatı elde etmenin yanında, öğrendiklerini kontrol edecek ve öğrenmelerini derinleştirecek. Ara tatiller öğrencilerin olası öğrenme eksikliklerinin derinleşmeden ve yeni konular eklenmeden telafi edilebilmesi için uygun bir zaman olarak planlandı.



Öğretmenlerin tatil takviminde ise değişiklik olmayacak. Sadece eğitim yılı kapanışı ve açılışındaki seminer dönemlerinin birer haftası yıl içerisine alınacak.

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