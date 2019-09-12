Okullar açıldı: Çocuklarınızın kişisel verilerine dikkat!

Kişisel Verileri Koruma Kurumu, yeni eğitim-öğretim dönemiyle birlikte kişisel veri güvenliği konusuna dikkat çekti.

Kurumdan yapılan açıklamada, veri koruma kültürünün özellikle gençlere ve çocuklara aşılanması gerektiğine dikkat çekilerek, bir dizi tavsiyelerde bulunuldu. Çocukların kişisel verilerinin korunmasında ebeveynlerin de önemli sorumluluklarının bulunduğu hatırlatılarak çocukların ve gençlerin kişisel veri güvenliği konusunda hassasiyet göstermesini bekleyebilmek için öncelikle onlara veri koruma bilincinin aşılanması gerektiği dile getirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Zararlı oyunlar ve sosyal medyadaki tehlikeler

“Bazı oyunların zararlı etkileri, çocuğun verilerinin ele geçirilmesi sayesinde veya herkese açık özellikteki paylaşımlarından yola çıkılarak yayılmakta. İlgili kişiler bu veriler sayesinde tespit edilmekte ve yine bu veriler üzerinden yaklaşım tarzları sergilenerek hedef alınıyor. Bazen anne veya babanın sosyal medya üzerinde çocuklarıyla ilgili yaptıkları masum bir paylaşım bile suistimal edilebiliyor. Bundan ötürü ebeveynlerin de sosyal medya paylaşımlarına dikkat etmeleri, veri güvenliği açısından hayati önem taşımaktadır.

Ebeveynlerin de sorumlulukları var

Teknolojinin ve internetin amacı dışında kullanılabilmesi, birtakım riskleri beraberinde getiriyor. Öte yandan çocuklar, dijital ortamlarda gelişigüzel paylaştıkları kişisel verilerden doğabilecek risklerin ‘farkında’ olmayabilir, çeşitli kötü niyetli girişimlerin hedefi haline gelebilirler. Bu sebeple ailelere büyük sorumluluklar düşmektedir. Aileler, çeşitli kontrol mekanizmaları aracılığıyla çocuklarını olası risk ve tehditlerden korumalıdır.

Çocuklar dijital dünyada yalnız bırakılmamalı

Bir çocuğun çevrimiçi ortamlarda harcayabileceği vakit, bilimsel ölçülere uygun olacak şekilde aileler tarafından belirlenmelidir. Çocuklar dijital dünyada yalnız bırakılmamalıdır. Bu noktada ebeveynlerin amacı, çocuğun çevrimiçi faaliyetlerini ortadan kaldırmak yerine, yönetilebilir ve kontrol edilebilir hale getirmek olmalıdır. Bu adımdan sonra veri güvenliğini tesis etmek daha da kolaylaşacaktır.

Kişisel veri güvenliği için önemli tavsiyeler

- Çocuklar, gerçek ve dijital ortamda veri güvenliğinin sağlanması amacıyla neleri paylaşıp, neleri paylaşmaması gerektiği konusunda bilinçlendirilmeli.

- Çevrimiçi ortamlardaki kötü niyetli kişilerin davranış biçimlerini, yüzlerini ve hatta yaşam alanlarını internette farklı yansıtabileceği akılda tutulmalı.

- Sosyal medya hesaplarının ve akıllı cihazların gizlilik ve güvenlik ayarları bilinçli bir şekilde düzenlenmeli.

- Çevrimiçi oynanan bazı oyunların kişisel veri güvenliğinin yanı sıra psikolojik ve fiziksel sorunlara da yol açabileceğine dikkat edilmeli.

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