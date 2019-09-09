Okullar açıldı! 2019-2020 eğitim öğretim yılı ara tatil tarihleri

Okullar açıldı. 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 2019-2020 eğitim öğretim yılında ders başı yaptı.2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk dönem 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat 2020 tarihinde başlayıp 19 Haziran 2020 tarihinde sona erecek.
ARA TATİL TARİHLERİ BELLİ OLDU
Birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım 2019'da, yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020'de yapılacak. İkinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan 2020'de yapılacak.
DESTEKLEME KURSLARI İÇİN BAŞVURU
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrenci ve mezunlar için ücretsiz olarak düzenlenecek destekleme ve yetiştirme kurslarına öğrenci başvuruları 19-23 Eylül 2019'da alınacak. Kurs sınıfları 24-29 Eylül 2019'da oluşturulacak. Yıllık açılacak kurslar 30 Eylül 2019'da başlayacak ve 7 Haziran 2020'de tamamlanacak.
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