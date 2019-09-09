Okullar açıldı! 2019-2020 eğitim öğretim yılı ara tatil tarihleri

2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk ders zili bugün çaldı. Milyonlarca öğrenci uzun süren yaz tatilinin ardından yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuştu. İlk ders zilinin çalması ile yeni eğitim öğretim yılına başlayan öğrenciler bir yandan da okullarda bu sene ilk kez uygulanacak olan yeni ara tatillerin gerçekleştirileceği tarihi de merak ediyor. Peki 2019-2020 eğitim öğretim yılı ara tatilleri ne zaman yapılacak?