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Okullar açıldı! 2019-2020 eğitim öğretim yılı ara tatil tarihleri

2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk ders zili bugün çaldı. Milyonlarca öğrenci uzun süren yaz tatilinin ardından yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuştu. İlk ders zilinin çalması ile yeni eğitim öğretim yılına başlayan öğrenciler bir yandan da okullarda bu sene ilk kez uygulanacak olan yeni ara tatillerin gerçekleştirileceği tarihi de merak ediyor. Peki 2019-2020 eğitim öğretim yılı ara tatilleri ne zaman yapılacak?

Okullar açıldı! 2019-2020 eğitim öğretim yılı ara tatil tarihleri

2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk ders zili bugün çaldı. Milyonlarca öğrenci uzun süren yaz tatilinin ardından yeni eğitim öğretim yılında öğretmenlerine ve arkadaşlarına kavuştu. İlk ders zilinin çalması ile yeni eğitim öğretim yılına başlayan öğrenciler bir yandan da okullarda bu sene ilk kez uygulanacak olan yeni ara tatillerin gerçekleştirileceği tarihi de merak ediyor. Peki 2019-2020 eğitim öğretim yılı ara tatilleri ne zaman yapılacak?

09 Eylül 2019 Pazartesi 08:44
Okullar açıldı! 2019-2020 eğitim öğretim yılı ara tatil tarihleri

Okullar açıldı.  18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen, 2019-2020  eğitim öğretim yılında ders başı yaptı.2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk dönem 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ise 3 Şubat 2020 tarihinde başlayıp 19 Haziran 2020 tarihinde sona erecek.

ARA TATİL TARİHLERİ BELLİ OLDU

Birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım 2019'da, yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020'de yapılacak. İkinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak.İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan 2020'de yapılacak.

DESTEKLEME KURSLARI İÇİN BAŞVURU

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), öğrenci ve mezunlar için ücretsiz olarak düzenlenecek destekleme ve yetiştirme kurslarına öğrenci başvuruları 19-23 Eylül 2019'da alınacak. Kurs sınıfları 24-29 Eylül 2019'da oluşturulacak. Yıllık açılacak kurslar 30 Eylül 2019'da başlayacak ve 7 Haziran 2020'de tamamlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
okullar açıldı 2019 2020 eğitim öğretim yılı tatil tarihleri
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