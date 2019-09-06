Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 23°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO
2019 PTT personel alımı başvurusu ve şartları
2019-DGS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı!
TMSF Personel Alıyor! İşte Başvuru Şartları!
Sağlıkta, Eylül dönemi iller arası yer değiştirme kurası yayımlandı! 24 branşta 9.675 kadro ilan edildi
YKS Ek Yerleştirme Tercih Kılavuzu Yayımlandı!

'Okulda öğrencilere telefon kontrolü geldi'

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı yönetmelik değişikliği ile okulda bilişim araçları öğretmene bağlandı. Okulları nitelikli-niteliksiz diye ayıran bakanlık, sınavla öğrenci alan 1531 liseden isteyene yabancı dil hazırlık sınıfı açma hakkı tanıdı.

'Okulda öğrencilere telefon kontrolü geldi'

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı yönetmelik değişikliği ile okulda bilişim araçları öğretmene bağlandı. Okulları nitelikli-niteliksiz diye ayıran bakanlık, sınavla öğrenci alan 1531 liseden isteyene yabancı dil hazırlık sınıfı açma hakkı tanıdı.

06 Eylül 2019 Cuma 06:54
'Okulda öğrencilere telefon kontrolü geldi'

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, yeni sistemde liseleri nitelikli-niteliksiz diye ayıran bakanlık, 'nitelikli lise' olarak adlandırılan merkezi sınav puanı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında hazırlık sınıfı açılması için harekete geçti.

Yönetmelik değişikliği ile Bakan Ziya Selçuk’un “Liselerden başlayarak yabancı dilde dersler konmaya başlanacak” açıklaması için de ilk adımı atmış oldu. MEB’in uygun gördüğü ve sınavla öğrenci alan bin 531 lise arasından istenilenlerde yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilecek.

Bakanlık okullarda öğrencilerin uyacakları kurallar konusunda da değişikliğe gitti. Ses ve görüntü kaydı yapma özelliği olan cep telefonu, kamera, tablet, bilgisayar, akıllı saat ve benzeri araçları “bilişim aracı” olarak tanımlayan bakanlık bu araçların ders dışı kullanımını öğretmen iznine bıraktı.

Öğrencilerin pansiyon ve özel durumları haricinde eğitim ortamlarında bilişim araçlarını kullanımına ilişkin “Öğrencilerin eğitim ortamlarına bilişim araçlarıyla girmemesi esastır” maddesi yönetmeliğe eklendi.

Dersler arası ile öğle arası dinlenme sürelerinde okul yönetiminin, ders saatleri içinde ise öğretmenin bilgisi ve kontrolü dışında kullanılmamak üzere, eğitim ortamlarında bilişim araçlarının bulundurulması ve kullanılmasına yönelik izinlerin de öğretmenler kurulunda belirlenmesi kararlaştırıldı.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
okulda öğrencilere telefon kontrolü geldi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuğun okula uyumunu kolaylaştıran 10 öneri
Çocuğun okula uyumunu kolaylaştıran 10 öneri
Anadolu Vakfı, Burs Programı ile gençlere destek vermeye devam ediyor
Anadolu Vakfı, Burs Programı ile gençlere destek vermeye devam ediyor
Okulda Başarının Yolu Kahvaltıdan Geçiyor
Okulda Başarının Yolu Kahvaltıdan Geçiyor

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim