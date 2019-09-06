'Okulda öğrencilere telefon kontrolü geldi'

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, yeni sistemde liseleri nitelikli-niteliksiz diye ayıran bakanlık, 'nitelikli lise' olarak adlandırılan merkezi sınav puanı ile öğrenci alan ortaöğretim kurumlarında hazırlık sınıfı açılması için harekete geçti.

Yönetmelik değişikliği ile Bakan Ziya Selçuk’un “Liselerden başlayarak yabancı dilde dersler konmaya başlanacak” açıklaması için de ilk adımı atmış oldu. MEB’in uygun gördüğü ve sınavla öğrenci alan bin 531 lise arasından istenilenlerde yabancı dil hazırlık sınıfı açılabilecek.

Bakanlık okullarda öğrencilerin uyacakları kurallar konusunda da değişikliğe gitti. Ses ve görüntü kaydı yapma özelliği olan cep telefonu, kamera, tablet, bilgisayar, akıllı saat ve benzeri araçları “bilişim aracı” olarak tanımlayan bakanlık bu araçların ders dışı kullanımını öğretmen iznine bıraktı.

Öğrencilerin pansiyon ve özel durumları haricinde eğitim ortamlarında bilişim araçlarını kullanımına ilişkin “Öğrencilerin eğitim ortamlarına bilişim araçlarıyla girmemesi esastır” maddesi yönetmeliğe eklendi.

Dersler arası ile öğle arası dinlenme sürelerinde okul yönetiminin, ders saatleri içinde ise öğretmenin bilgisi ve kontrolü dışında kullanılmamak üzere, eğitim ortamlarında bilişim araçlarının bulundurulması ve kullanılmasına yönelik izinlerin de öğretmenler kurulunda belirlenmesi kararlaştırıldı.

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