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Okul ve çevrelerindeki olay sayısı yüzde 11.5 düștü

Polis ve jandarma görünürlüğünün artması, alınan yoğun güvenlik önlemleri, olay sayılarını yüzde 11.5 azalttı. Okul ve çevrelerinde alınan yoğun güvenlik önlemleri ile kolluk personelinin daha görünür olması etkisini gösterdi. 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde okul ve çevrelerinde meydana gelen olay sayısı geçen eğitim ögretim yılının aynı dönemine göre yüzde 11.5 düștü. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ilk döneminde polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde; 4 bin 482 okulda, 3 bin 706 “okul kolluk görevlisi” görev yaptı. Yine 38 bin 366 okulda, 21 bin 926 “güvenli eğitim koordinasyon görevlisi” görev yaparken, 22 bin 103 okulda, giriş-çıkış saatlerinde 5 bin 434 “ekip”, bin 784 okulda, 3 bin 50 “devriye personeli” görevli bulundu.

Okul ve çevrelerindeki olay sayısı yüzde 11.5 düștü

Polis ve jandarma görünürlüğünün artması, alınan yoğun güvenlik önlemleri, olay sayılarını yüzde 11.5 azalttı. Okul ve çevrelerinde alınan yoğun güvenlik önlemleri ile kolluk personelinin daha görünür olması etkisini gösterdi. 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde okul ve çevrelerinde meydana gelen olay sayısı geçen eğitim ögretim yılının aynı dönemine göre yüzde 11.5 düștü. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ilk döneminde polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde; 4 bin 482 okulda, 3 bin 706 “okul kolluk görevlisi” görev yaptı. Yine 38 bin 366 okulda, 21 bin 926 “güvenli eğitim koordinasyon görevlisi” görev yaparken, 22 bin 103 okulda, giriş-çıkış saatlerinde 5 bin 434 “ekip”, bin 784 okulda, 3 bin 50 “devriye personeli” görevli bulundu.

24 Ocak 2019 Perşembe 13:54
Okul ve çevrelerindeki olay sayısı yüzde 11.5 düștü

Polis ve jandarma görünürlüğünün artması, alınan yoğun güvenlik önlemleri, olay sayılarını yüzde 11.5 azalttı. Okul ve  çevrelerinde alınan  yoğun güvenlik önlemleri ile kolluk personelinin daha görünür olması etkisini gösterdi. 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde okul ve çevrelerinde meydana gelen olay sayısı geçen eğitim ögretim yılının aynı dönemine göre yüzde 11.5 düștü. 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ilk döneminde polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde; 4 bin 482 okulda, 3 bin 706 “okul kolluk görevlisi” görev yaptı. Yine 38 bin 366 okulda, 21 bin 926 “güvenli eğitim koordinasyon görevlisi” görev yaparken,  22 bin 103okulda, giriş-çıkış saatlerinde 5 bin 434 “ekip”, bin 784 okulda, 3 bin 50 “devriye personeli” görevli bulundu.


Okul ve çevrelerindeki olay sayısı yüzde 11.5 düștü

Polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinde bulunan okul ve çevrelerinde, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı ilk döneminde 9 bin 642 olay olurken 2018-2019 eğitim-öğretim yılı ilk döneminde ise meyadana gelen olay sayısı 8 bin 533 oldu. Daha önceki yıllarda okullarda sabit görev yapan kolluk görevlisi olmadığı için meydana gelen bazı olaylarda müracaatta bulunmayan veya çekinen öğrenci ve velilerin, okullarda kolluk personelinin görev yapması ve görünür hale gelmesiyle birlikte yașanan olaylarla ilgili kolluğa kolayca müracaatta bulunabilir hale getirdi. Böylece okul ve çevrelerinde alınan güvenlik önlemleri, polisin ve jandarmanın görünürlüğünün artması  olay sayılarını da yüzde 11,5 oranında düşürdü.

Hakaret, tehdit, hırsızlıktaki düșüșler dikkat çekti

Sıkı güvenlik önlemleri ve polisin daha görünür olması ile okul ve çevrelerinde 2018-2019 eğitim öğretim  yılının ilk döneminde geçen eğitim-öğretim yılının aynı dönemine göre; yaralanma yüzde 9.5, tehdit 5.9,hakaret yüzde 13.3,hırsızlık 19.2, diğer olaylarda yüzde 13.4 düșüş yaşandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 24.01.2019 17:29
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