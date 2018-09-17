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'Okul kantinlerinde 1 aylık su kaldı'

Şirketlerin dolar kurundan kaynaklı olarak suya yüksek oranda zam yaptıklarını ve üretim yapmak istemediklerini belirten İstanbul Kantinciler Esnaf Odası, okul kantinlerinde ancak 1 ay yetecek kadar su kaldığını ifade etti.

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'Okul kantinlerinde 1 aylık su kaldı'

Şirketlerin dolar kurundan kaynaklı olarak suya yüksek oranda zam yaptıklarını ve üretim yapmak istemediklerini belirten İstanbul Kantinciler Esnaf Odası, okul kantinlerinde ancak 1 ay yetecek kadar su kaldığını ifade etti.

17 Eylül 2018 Pazartesi 09:34
'Okul kantinlerinde 1 aylık su kaldı'

İstanbul Kantinciler Esnaf Odası, okul kantinlerinde sattıkları ürünlere firmaların yüzde 30 zam yaptığını belirterek, konuyu Mili Eğitim Bakanlığı'na taşıdı.

Hürriyet gazetesinden Aykut Yılmaz'ın hazırladığı habere göre, Vahap Osmanoğlu imzasıyla Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk'a gönderilen yazıda, okul kantin kiralarındaki artışın Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranında yapıldığı hatırlatıldı.

Firmaların ürünlere yüksek oranlarda zam yaptığını belirten Vahap Osmanoğlu, geçen yıl 6 TL olan 330 mm'lik pet şişe su kolisi fiyatlarının bu yıl 12 TL ile 15 TL arasında satıldığını söyledi.

Firmalarla bu yüzden anlaşamadıklarını kaydeden Vahap Osmanoğlu, açıklamasına şöyle devam etti:

"Firmalara bu fiyattan biz bu suları satamayız, çocuklar bunu içemezler. Bir fiyat çalışması yapın getirin dedik. En düşüğü bir koli su için 10 lira 50 kuruş teklif verdi. B kalite dediklerimiz 13 lira 50 kuruşa düşürdüler. Halen düşürmeye çalışıyoruz ama henüz sonuç alamadık. Çünkü ‘Ham maddeye zam gelecek' diyorlar. O yüzden üretim yapmak istemiyorlar. ‘Ham maddeye zam yapılacak' diye piyasaya su sürmüyorlar. 

Okul kantinlerinde 1 ay yetecek su var. Önlem alınmazsa piyasada öğrenciye satacak su bulamayacağız."

Kaynaklar; Sputnik

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 17.09.2018 11:46
Anahtar Kelimeler:
okul kantinlerinde aylık su kaldı
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