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"Okul Gıdası" logosunun kullanımı ertelendi!

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalarda "Okul Gıdası" logosunun kullanımına ilişkin süre bir yıl uzatıldı.

"Okul Gıdası" logosunun kullanımı ertelendi!

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalarda "Okul Gıdası" logosunun kullanımına ilişkin süre bir yıl uzatıldı.

15 Eylül 2019 Pazar 18:24
"Okul Gıdası" logosunun kullanımı ertelendi!

Tarım ve Orman Bakanlığının "Okul Gıdası Logosu Uygulaması Usul ve  Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de  yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tebliğ hükümlerine uyum sağlamaları için gıda  işletmecilerine 7 Eylül 2020 tarihine kadar süre tanındı.

Tarım ve Orman, Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları arasında imzalanan  protokolle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların  bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi işletmelerde  satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdaların etiketi üzerinde "Okul Gıdası"  logosunun yer alması kararlaştırılmıştı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan tebliğin yürürlüğe girme tarihi  daha önce 16 Eylül olarak belirlenmişti.

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okul gıdası logosunun kullanımı ertelendi
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