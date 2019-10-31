Öğrencilerin yüzde 20'ye yakını 10. sınıfa geçemiyor

Cumhuriyet gazetesinden Figen Atalay'ın haberine göre, 9. sınıfta yoğunlaşan sınıf tekrarı yani 'sınıfta kalma', eğitim sisteminin çözülemeyen temel sorunlarından biri.

2017-2018 ve 2018-2019 öğretim yıllarında, öğrencilerin yüzde 17.67’si 9. sınıftan 10. sınıfa, yüzde 4.51’i 10. sınıftan 11. sınıfa, yüzde 5.44’ü de 11. sınıftan 12. sınıfa geçemedi.

Dokuzuncu sınıftan 10. sınıfa geçemeyenlerin yüzde 98.24’ü meslek lisesi yüzde 1.76’sı genel liselerde okuyan öğrencilerden oluşuyor. Kızların oranı yüzde 42.49 erkeklerin oranı ise yüzde 57.51.

Eğitimci Alaaddin Dinçer, "Liselerin dört yıla çıkarılmasından bu yana 9. sınıfta sınıf tekrarında yoğunlaşma var. 9. sınıftan 10. sınıfa geçmeyi başaranlar, ortaöğretim programları arasında yatay geçiş yapabiliyor ve güçlü bir ortaöğretim temeli oluşturmayı amaçlayan ve bu yönüyle ortak dersler okutulan 9. sınıf bir tür ‘eleme sınıfı’ işlevi görmektedir. O nedenle 9. sınıfı, okunan dersler dahil bütün yönleri ile ele alıp yeniden yapılandırmak, yeni bir hal ve yol bulmak gerekmektedir" dedi.

Dinçer'in 40 ildeki 2017-2018 öğretim yılının 9. sınıf öğrenci sayısı ile 2018-2019 öğretim yılının 10. sınıf öğrenci sayısının karşılaştırmasını yaptığı çalışmaya göre, Van’da sınıf tekrarı oranı yüzde 50.23, Ağrı’da yüzde 35.84, Şanlıurfa’da yüzde 33.21, Muş’ta yüzde 30.16, Hakkari’de yüzde 29.30, Mardin’de yüzde 27.57.

Neden sınıfta kalıyorlar?