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Öğrencilerin Karneleri Değişiyor! İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir karne düzenlemesi hazırlıyor. Buna göre artık karneler tek sayfa olmayacak, sadece not değerlendirmesi yapılmayacak ve öğrencilerin derslerdeki gelişim süreci de karnelere yansıyacak.

Öğrencilerin Karneleri Değişiyor! İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir karne düzenlemesi hazırlıyor. Buna göre artık karneler tek sayfa olmayacak, sadece not değerlendirmesi yapılmayacak ve öğrencilerin derslerdeki gelişim süreci de karnelere yansıyacak.

23 Ekim 2019 Çarşamba 11:57
Öğrencilerin Karneleri Değişiyor! İşte detaylar...

CNN Türk’ten Duygu Bayram Ayaz’ın özel haberine göre yapılacak değişiklikle artık karnelerde sadece not değerlendirmesi yer almayacak.

Yeni karnelerde öğrencilerin 1 yıllık gelişim süreçleri de yer alacak.

Veliler öğrenci karnelerine baktığında çocuklarının yıl için neyi yapıp neyi yapamadıklarını da görecek.

Karneler tek sayfa olmayacak.

'Örneğin öğrenci ezber yapabiliyor mu?', 'Derste söz hakkı istiyor mu?', 'Yüksek sesle okuyabiliyor mu?', 'Okuyabildiğini anlayabiliyor mu?', 'Bir kitabı okuyup anlatabiliyor mu?', 'Yazdığını ne kadar hızlı yazabiliyor mu?' gibi değerlendirmeler karnelerde yer alacak.

MEB'TEN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Medyaya yansıyan “Öğrenci karneleri değişiyor” başlıklı haberde yer alan çalışma, henüz inceleme ve değerlendirme aşamasındadır. Haberde yer alan teknik detayları teyit etmemekteyiz. Çalışmamız bu eğitim - öğretim yılını kapsamamaktadır" denildi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 23.10.2019 12:11
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