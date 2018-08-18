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Öğrencilere Okul Çantası Hediye!..

Denizli’nin Merkez Efendi Belediyesi ‘Okula Merhaba’ projesi çerçevesinde ilkokula yeni başlayacak öğrencilere, okul çantası hediye ediyor. Hediye okul çantaları okulun ilk günü öğrencilerin sırasında hazır halde olacak.

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Öğrencilere Okul Çantası Hediye!..

Denizli’nin Merkez Efendi Belediyesi ‘Okula Merhaba’ projesi çerçevesinde ilkokula yeni başlayacak öğrencilere, okul çantası hediye ediyor. Hediye okul çantaları okulun ilk günü öğrencilerin sırasında hazır halde olacak.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 22:47
Öğrencilere Okul Çantası Hediye!..

Denizli’nin Merkez Efendi Belediyesi ‘Okula Merhaba’ projesi çerçevesinde ilkokula yeni başlayacak öğrencilere, okul çantası hediye ediyor. Hediye okul çantaları okulun ilk günü öğrencilerin sırasında hazır halde olacak.

Merkezefendi Belediyesi eğitime destek kampanyası çerçevesinde, ‘Okula Merhaba’ projesiyle, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ilk dersinde ilçeye bağlı ilkokullarda birinci sınıfa başlayan öğrencilere okul çantası hediye edecek. Öğrencilerin sıralarında hazır halde bulunacak çantaların içerisinde kalemlik, kurşun kalem gibi araç ve gereçler hediye olarak yer alacak.

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, kendileri için eğitimin öncelikli olduğunu belirterek, “Kurulduğumuz yıldan bu yana eğitime desteklerimizi sürdürdük, sürdürmeye de devam ediyoruz. Geçen senelerde olduğu gibi bu sene de Merkezefendi sınırları içerisinde okula başlayan birinci sınıf öğrencilerine çantalarını takdim edeceğiz” açıklaması yaptı.

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