Öğrencilere Müjde: Erdoğan Bu Yıl ki Burs Miktarlarını Açıkladı

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satırbaşları şöyle:

"Değerli misafirler Yüksek Öğrenim sistemimiz çok yüksek bir seviyede bulunuyor. Ülkemizin sınırlarını da aştık. 7 milyon 611 bin öğrencimiz bulunuyor. Geçen hafta Almanya'da sordum, ne kadar öğrenci var diye, 3 milyon dediler. Bizden nüfusları daha fazla. Onların öğrenci sayısı 3 bizde ise 8 milyona yakın. İlk 500'ün içinde iki üniversite değil, daha da artırmamız lazım. Hocalarımızdan biraz daha gayret. İnşallah çok sayıda üniversitelerimizle girip, adımızı oralara yazdıralım. Üniversitelerimizde yabancı uyruklu öğrenci sayısı olumsuz propagandalara rağmen arttı." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şöyle devam etti;

"Dershane sistemini ülkemizden tamamen kaldırdık. Artık benim vatandaşım damdaki davarını, kolundaki bileziği satarak kurslara çocuklarını göndermekten kurtuldu. Paralel eğitim sistemlerine asla müsaade etmeyiz. Barınma sorunlarını gidermek için açtığımız yurtların yatak kapasitesi 640 bini buldu. Öğrencilerimiz nedendir bilinmez hep burs istiyorlar. Krediye neden yaklaşmıyorsun? Bunun da sana avantajları var. Bunlar iş bulunca geri ödemek kaydıyla veriliyor. Öğrencilerimize buradan bir müjde vermek istiyorum. Burs miktarını lisansta 500 lira, doktorada 1500 liraya yükselttik." açıklamasında bulundu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA