Öğrencilere Müjde: Akademi Beyoğlu'ndaki Tüm Kurslar Ücretsiz

Beyoğlu Belediyesi tarafından tüm İstanbul'a hizmet vermesi için açılan sinema, dil kurslarından, kültür sanat ve yazılıma kadar birçok atölyeyi bir arada bulmak mümkün. Yılda ortalama 10 bin kişinin eğitim alması hedeflenen akademide kurs ve atölyeler de ücretsiz olacak.

Beyoğlu Belediyesi tarafından hizmete açılan yeni Akademi Beyoğlu'nda 10 çeşit kurs atölyesi bulunuyor. Akademi, kendini geliştirmek isteyenlere kapılarını ücretsiz bir şekilde açtı.

500 kişi 26 ateölye sınıflarda eğitim görüyor. Atölye ve kurs konuları arasında sinema yazarlık da var, dijital teknolojiler ve robotik kodlama da.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Akademi Beyoğlu'yla ilgili şu açıklamaları yaptı; "İki alanda kendimizi ihtisaslaştırdık. Birincisi; yazılım. Yazılımda robotik ayrı bir kısım, yazılım donanım ayrı bir kısım. Yazılım endeksli tematik atölyeleri açtığımız yerler burası. İkinci tarafımız da insanın daha çok iletişimine yönelik." Sinema salonları, müzik odası, çok amaçlı salonun yanı sıra, kitap kafe ve üniversite hazırlık kurslarının da bulunduğu merkezde dil eğitimi de veriliyor. Çince, Fransızca, Rusça, Almanca bu dil kurslarından sadece birkaçı. " ifaadelerini kullandı.

Şu an 600 öğrencinin Akademi Beyoğlu'nda eğitim aldığını belirten Başkan Demircan, "Liseye üniveristeye alternatif mantığı ile değil. Orada okuyan öğrencilerin orada bulamadığı ama hayatta kendisine lazım olacak, hayata kendisini entegre edecek hangi alanda boşluk varsa o boşlukları doldurmaya talip olan bir mantığı gerçekleştiriyoruz. Şu anda bin 600 öğrenciyle başladık daha da artacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kurs ve atölyelerden yararlanmak için, Akademi Beyoğlu'na kayıt yaptırmak yeterli oluyor.

ONLARCA BRANŞTA ÜCRETSİZ EĞİTİM İMKANI

Akademi Beyoğlu’nda teknoloji derslerinin yanı sıra Kişisel Gelişim Kursları, Hobi Kursları ve Üniversite hazırlık Kursları başta olmak üzere birçok branşta da eğitimler veriliyor. Üniversite Hazırlık Kurslarında; Biyoloji, Coğrafya, Fizik, Kimya, Matematik, Tarih, Türkçe. Yabancı Dil Kurslarında; Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Korece, Osmanlı Türkçesi, Pratik Türkçesi, Rusça. Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları Kurslarında; Fotoğrafçılık, Halk Dansları, Ebru, Kaligrafi, Karakalem ve Resim, Karikatür ve Mizah, Kukla Atölyesi, Tiyatro. Enstrüman ve Müzik Kurslarında; Bateri, Gençlik Korosu, Bağlama, Gitar, Keman, Ney, Piyano, Şan ve Solfej, Tulum, Kemençe. Diğer Kişisel Gelişim Kursları; Aksesuar ve Takı Tasarımı, Bilgisayarlı Muhasebe, Diksiyon ve Spikerlik, Etkili ve Hızlı Okuma, Sosyal Medya Yönetimi, Yaratıcı Drama, İşaret Dili eğitimleri veriliyor.

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