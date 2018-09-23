Öğrencilerden Sosyal Destek Kartına Tepki!..

Girdiği sınavla burs almaya hak kazanan, devlete bağlı okullarda okuyan öğrenciler, bu kartın üzerindeki ifadenin utandırıcı ve rencide edici olduğunu savunarak, tepki gösterdiler. Öğrencilere paraları bu kart verilmeden önce, okul müdürleri tarafından elden teslim ediliyordu.
Bu kartı alan öğrenciler, “Bizleri yardıma muhtaç dilenciler gibi göstermişler” diyerek, kendilerinin sınavla bu hakkı elde ettiklerini vurguladılar. Bazı öğrenciler konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'e de şikayette bulundular.
Millî Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar Ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda her yıl yayınlanan kılavuz doğrultusunda yapılan başvuru ile Bursluluk ve Yatılılık Sınavı'na giren ve kazanan öğrenci Bursluluk hakkını veya parasız yatılılık hakkını kazanmış oluyor. Bursluluğu kazanan öğrencilere 3 aylık dönemlerde burs ödemeleri okul müdürlükleri tarafından elden yapılırken, 2018 yılı başından itibaren ödemeler anlaşmalı banka kartı ile yapılmaya başlandı.
İşte o tepkilerden bazıları;
Kaynaklar; Sözcü
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
o gördüğünüz burs dpy dir. yani devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavı sonucunda başarılı olunup hak edilebilen bir burstur. bu bursun en önemli özelliği alabilmek için başvuru sırasında ailenizin geliri ve kardeş sayıları da dahil ailenin sosyo-ekonomik ve sosyo-demogojik özellikleri ile ilgili bilgilerin bulunduğu belgeyi teslim etmeniz gerek. yapılan hesaplamalar sonucu kardeş veye bakılan kişi başına düşen gelir belli bir seviyenin altındaysa bu bursu haketmek için ilk şartı yerine getirmiş olursunuz. yani aslında bu burs başarılı ve ekonomik durumu zayıf öğrencilere verilen bir maddi yardımdır. aslında bir sosyal yardımdır demek daha doğru çünkü bu burs öğrenciler kırtasiye ve okul masraflarını karşılayabilsinler diye verilir. şimdi dönelim asıl konuya. 1. si sosyal yardıma muhtaç insanların dilenci olduğu bilgisini size kim verdi? bu çıkarımı nerenizden yaptınız? 2. si madem bu yardıma muhtaç değilsiniz o zaman ne diye alıyorsunuz? size bu imkanı kimler sağladı? Düşündürücü