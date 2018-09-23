Öğrencilerden Sosyal Destek Kartına Tepki!..

Girdiği sınavla burs almaya hak kazanan, devlete bağlı okullarda okuyan öğrenciler, bu kartın üzerindeki ifadenin utandırıcı ve rencide edici olduğunu savunarak, tepki gösterdiler. Öğrencilere paraları bu kart verilmeden önce, okul müdürleri tarafından elden teslim ediliyordu.

Bu kartı alan öğrenciler, “Bizleri yardıma muhtaç dilenciler gibi göstermişler” diyerek, kendilerinin sınavla bu hakkı elde ettiklerini vurguladılar. Bazı öğrenciler konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)'e de şikayette bulundular.

Millî Eğitim Bakanlığı'na Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar Ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda her yıl yayınlanan kılavuz doğrultusunda yapılan başvuru ile Bursluluk ve Yatılılık Sınavı'na giren ve kazanan öğrenci Bursluluk hakkını veya parasız yatılılık hakkını kazanmış oluyor. Bursluluğu kazanan öğrencilere 3 aylık dönemlerde burs ödemeleri okul müdürlükleri tarafından elden yapılırken, 2018 yılı başından itibaren ödemeler anlaşmalı banka kartı ile yapılmaya başlandı.

İşte o tepkilerden bazıları;

Kaynaklar; Sözcü

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