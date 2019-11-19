​Öğrenciler için ara tatili değerlendirmenin en iyi yolları!

Ara tatiller, sınava hazırlık dönemindeki lise öğrencilerinin dinlenmeleri, yeni döneme fizyolojik ve psikolojik olarak kendilerini hazırlamalarını sağlıyor. Ara tatil öğrencilerin tekrar yapabilmesi, stres atabilmesi ve okul derslerine odaklanabilmesi için büyük bir fırsat. Öğrencilerin hayatını kolaylaştıran mobil uygulama Kunduz, ara tatilde de öğrencileri yalnız bırakmıyor.

Sınava hazırlık aşamasındaki öğrenciler yarı yıl tatilini aktivite, spor ve sanat etkinlikleri ile olduğu kadar ders tekrarlarıyla geçirmeli. Aksi halde öğrenciler ilk dönemin ikinci yarısına başlarken odak noktasını kaybedebilir, motivasyonu düşebilir. Bu noktada öğrencilerin ara tatilde dikkat etmeleri gereken birkaç nokta bulunuyor.

Çalışma planı hazırlamaya özen gösterin

Çalışma planı doğrultusunda düzenli çalışmak, başarılı olmanın en önemli koşuludur. Ara tatilde, eğitim öğretim döneminde kullanılan ders programlarının saatlerini değiştirmekte fayda var. Programın kesintisiz çalışmaya değil dinlenerek düzenli çalışmaya yönlendirici olması gerekir. Konulardaki eksikleri kapatmak ve genel tekrar yapmak için iyi bir fırsat olan ara tatiller, belli bir uyku düzenine sahip olmayan öğrencilerin uyku düzenini oluşturması için de bir fırsattır. Planı uygularken saati biraz ileriye almak ve okuma çalışması yapmak kısıtlı sürenin verimli kullanılabilmesini sağlayacaktır.

Pomodoro tekniği uygulanabilir

Programı TİZEY stratejisiyle (talimat, incele, zaman, en kolay ve yeniden inceleme) hazırlamak da hızlı ve anlamlı okuma becerisi kazanmak açısından önem taşır. Çalışma planı, Kunduz’un tecrübeli eğitmenlerinin de tavsiyesi olan 25 dakikalık çalışma ve 5 dakikalık moladan oluşan Pomodoro tekniğiyle hazırlanabilir. Bu sayede aktiviteler sistematik olarak gerçekleştirilir ve zaman daha iyi değerlendirilebilir.

Okul derslerine odaklı çalışın

Öğrencilerin yol arkadaşı Kunduz’un değerli eğitmenlerinin önerisi 9. 10. ve 11. sınıfların tatilden döndüğünde konu eksiğinin olmaması ve yüksek motivasyonda kalabilmeleri için ara tatilde okul sınavları için önden çalışma yapmaları yönünde.

Ders dışında da eğlenceli vakit geçirin

Öğrencilerin odak noktalarından uzaklaşmamak için tekrar yapmaları kadar dinlenmeleri de motivasyonlarını yüksek tutmaları açısından gerekli. Dolayısıyla öğrencilerin çalışma programına sadık kalmak ve uyku düzenini bozmamak koşuluyla ailece etkinlikler, sinema seyretmek gibi aktivitelere de zaman ayırmaları gerekli. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ara Tatil Etkinlik Takvimi” oldukça faydalı olacaktır. aratatil.meb.gov.tr adresinden erişebileceğiniz haritadan kendi ilinizi seçerek katılabileceğiniz birbirinden faydalı ve eğlenceli aktivite hakkında bilgi alabilirsiniz.

Sosyal medyaya ayırdığınız zamana dikkat edin

Sınav dönemi süresince, tatillerde de sosyal medyaya ayırdığınız zamana dikkat etmelisiniz. Farkında olmadan kendinizi YouTube videoları arasında kaybolmuş bulabilirsiniz. Teknolojiyi eğitim için kullanan Kunduz’la problem çözerken, telefon elinizde bir an olsun sosyal medya platformlarına kayabilirsiniz. Bildirimlerinizi hızlıca kontrol ettikten sonra hemen kapatmak en doğrusu. Üretkenliğin, sınav odaklı çalışmanın kötü etkilenmemesi için telefon kullanım süresini gösteren uygulamalardan yararlanabilirsiniz.

Tekrar yapın ve bol soru çözün

Ara tatil için hazırlanan çalışma programına genel tekrar için olduğu gibi soru çözmek için de ekleme yapılması gerekir. Soru çözmek; bilgiyi kullanmayı öğrenmek, hangi konulara daha fazla ağırlık vermek gerektiğini anlamak, bilginin pekişmesini sağlamak, kaygıyı dengede tutabilmek ve sınavda hata yapma riskini en aza indirgemek için gereklidir.

Bilgiyi elde etmenin ve yansıtmanın en iyi yolu soru çözmektir. Bu noktada teknolojinin eğitim sektöründeki en kıymetli yansımalarından biri olan Kunduz’dan yararlanmak hayallerin gerçeğe dönüşmesi için etkili bir yöntemdir. “Eğitim Koçluğu” desteğiyle de verimli çalışma konusunda yol gösterici niteliğe sahip olan Kunduz, 20 binden fazla eğitmeniyle YKS, LGS, KPSS ve ALES sınavlarına hazırlanan öğrencilerin tatilde de yanında oluyor.

Öğrencilerin çözemediği ve fotoğrafını gönderdiği soruların cevaplarının profesyonel eğitmenler tarafından çözülmüş halini ortalama 10 dakika içinde görsel olarak öğrenciye ileten Kunduz, farklı çözüm yollarıyla öğrencilerin soru işaretlerini ortadan kaldırıyor. Yüzde yüz çözüm garantisi veren Kunduz, öğrencilerin 13 dersteki sorularını diledikleri zaman sormasına olanak tanıyor. Kunduz, Android ve iOS işletim sistemi yüklü cihazlara ücretsiz olarak indirilebiliyor.

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