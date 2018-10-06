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ÖĞRENCİLER İAÜ’DE BİLİMLE AYDINLANIYOR

İstanbul Aydın Üniversitesi, 5-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Haydi Bilimle Aydınlanalım” adlı bilim şenliğine ev sahipliği yapıyor.

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ÖĞRENCİLER İAÜ’DE BİLİMLE AYDINLANIYOR

İstanbul Aydın Üniversitesi, 5-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek “Haydi Bilimle Aydınlanalım” adlı bilim şenliğine ev sahipliği yapıyor.

06 Ekim 2018 Cumartesi 18:29
ÖĞRENCİLER İAÜ’DE BİLİMLE AYDINLANIYOR

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programları kapsamında gerçekleştirilecek etkinlik, İstanbul Valiliği, Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece Kaymakamlığı, Bakırköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bahçelievler Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nin işbirlikleriyle hayata geçiriliyor.

AMAÇ BİLİMSEL FARKINDALIĞI ARTIRMAK

İstanbul Aydin Üniversitesi Florya Halit Aydın Yerleşkesi’nde gerçekleştirilecek şenlikle bilim insanlarıyla toplumun farklı kesimlerini bir araya getirmek, bilimsel bilgiyi topluma eğlenceli bir ortamda etkileşimli etkinliklerle aktararak toplumun tüm kesimindeki bireylerin bilime ve bilim insanlarına karşı olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak amaçlanıyor. Ayrıca bilim insanlarıyla öğrencileri, ailelerini, kısacası toplumun her kesiminden insanı bir araya getirerek laboratuvar çalışmaları, atölye çalışmaları, seminerler, gösteriler, simülasyonlar, yarışmalar gibi etkileşimli etkinliklerle bilimsel farkındalığı artırmak ve bilime karşı olumlu tutum geliştirmek hedefleniyor.

DİSİPLİNLER ARASI BAKIŞ AÇISI

Şenlikte özellikle bireylerin günlük yaşantılarında karşılaştıkları ve gözlemledikleri olaylar ve kavramlarla ilgili fizik, kimya, biyoloji, matematik, mühendislik, STEM, robotik, kodlama, teknoloji, astronomi, tıp ve eğitim gibi konularla ilgili atölye çalışmaları, etkileşimli uygulamalar, çeşitli bilim dallarındaki bilim insanlarının konuşmaları düzenlenerek onlara bilimsel ve disiplinler arası bir bakış açısı geliştirmeleri sağlanmaya çalışılacak. Etkinliklerde tüm yaşlardaki katılımcılar sadece gözlemci konumunda olmayacak, bizzat deneyimleyerek ve yaşayarak gözlem yapabilecekler. Böylelikle, tüm katılımcıların merak, araştırma, sorgulama duygularının gelişmesine yardımcı olmak ve bilime yönlenmelerini sağlamak amaçlanıyor. Özellikle bilime ve bilim insanlarına güven ve bakış açılarının olumlu yönde gelişmesi ve ailelerin çocuklarını bilime yönlendirerek olumlu tutum geliştirmeleri hedefleniyor. Proje, tüm yaş gruplarına hitap eden etkinlikleri içermesi ve Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi, Sosyal ve Beşeri Bilimlerle ilgili etkileşimli etkinlikleri kapsayarak, katılımcıları “yapan-yaşayan-paylaşan” konumuna getirmesiyle öne çıkıyor.

Proje ile ilgili detaylı bilgiye tubitakbilimsenligi.aydin.edu.tr adresinden ulaşılabiliyor.

AÇILIŞ PROGRAMI

Tarih: 5 Ekim 2018 Cuma

Saat : 08:30

Yer: İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Halit Aydın Kampüsü Beşyol Mh. İnönü Cd. No: 38 Küçükçekmece/İSTANBUL

5 EKİM Etkinlik Programı

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 06.10.2018 19:05
Anahtar Kelimeler:
öğrenciler iaü bilimle aydınlanıyor
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