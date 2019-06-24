Öğrenciler En Çok Matematik Sorularını Boş Bırakıyor

Araştırmanın ‘Öğrencilerin Alt Testlerde Soruları Boş Bırakma Oranları’ bölümünde şu bilgelere yer verildi, “Soru sayısı 20 olan alt testler arasında 2019 yılında soruların boş bırakılma oranlarının en düşük olduğu alt test Türkçe (soruların ortalama boş bırakılma oranı %6,84), en yüksek olduğu alt test ise Matematiktir (soruların ortalama boş bırakılma oranı %40,28). Fen Bilimleri alt testinde soruların ortalama boş bırakılma oranı %10,02 olarak hesaplanmıştır. 2018 Merkezi Sınavda hesaplanan ortalama boş bırakılma oranları ile karşılaştırıldığında 2019 yılında soruların ortalama boş bırakılma oranlarının düştüğü belirlenmiştir” denildi.

MEB’İN KARARIYLA BOŞ BIRAKILMA ORANI DÜŞTÜ

Araştırmada, MEB tarafından 26 Kasım 2018 tarihinde alınan kararla sayısal bölümde cevaplama süresinin 80 dakikaya çıkarılmasının, Matematik ve Fen Bilimleri alt testlerindeki soruların öğrenciler tarafından boş bırakılma oranlarının düşmesine katkı sağladığı görüldüğü ifade edildi. Çalışmada şu bilgiler yer aldı, “Sorusu sayısı 10 olan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Yabancı Dil alt testlerinde yer alan soruların 2019 Merkezi Sınavda ortalama boş bırakılma oranları sırasıyla %5,74, %4,43 ve %22,76’dır. 2018 Merkezi sınavla kıyaslandığında T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testlerinde soruların boş bırakılma oranlarının düştüğü görülmektedir. Yabancı Dil alt testinde ise 2018 Merkezi Sınavda %15,98 olarak hesaplanan ortalama boş bırakılma oranı 2019 Merkezi Sınavda %22,75’e çıkmıştır”

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