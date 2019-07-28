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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığın tarafından düzenlenen Yüksek öğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) tercihleriyle ilgili süreç yarın 23.59'da sona ereceği açıklandı.

Öğrenciler dikkat! Yarın sona erecek...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığın tarafından düzenlenen Yüksek öğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS) tercihleriyle ilgili süreç yarın 23.59'da sona ereceği açıklandı.

28 Temmuz 2019 Pazar 11:52
Öğrenciler dikkat! Yarın sona erecek...

Adayların 23 Temmuz'da başlayan ve yarın 23.59'da tamamlanacak 2019-YKS tercihlerini,Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM), "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapması gerekiyor.

Tercihte bulunacak üniversite adaylarının 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri ve tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları önem taşıyor.

ÖSYM, yerleştirme sonuçlarını "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden duyuracak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda veya adayın müracaatı halinde yerleştiği programı gösteren yazı verilecek.

2019 YKS'YE KAÇ KİŞİ KATILDI?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 15 Haziran 2019'da yapılan TYT’ye 2 milyon 446 bin 51; 16 Haziran 2019'da yapılan AYT’ye 1 milyon 985 bin 689; YDT’ye ise 134 bin 323 adayın başvurduğunu açıklamıştı.

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Son Güncelleme: 28.07.2019 11:58
Anahtar Kelimeler:
öğrenciler dikkat yarın sona erecek
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