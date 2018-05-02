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Öğrenci Affından Kimler Faydalanacak , Kimler Faydalanamayacak?

500 bin kişinin tekrar üniversite öğrenimine devam etmesine imkan tanıyacak 'öğrenci affı' kimleri kapsıyor?

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Öğrenci Affından Kimler Faydalanacak , Kimler Faydalanamayacak?

500 bin kişinin tekrar üniversite öğrenimine devam etmesine imkan tanıyacak 'öğrenci affı' kimleri kapsıyor?

02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:36
Öğrenci Affından Kimler Faydalanacak , Kimler Faydalanamayacak?

Öğrenci affıyla 500 bine yakın kişi üniversite öğrenimine geri dönmeye hazırlanıyor. Bu kişiler, 4 ay içerisinde ilişiklerinin kesildiği üniversiteye başvurmaları halinde önümüzdeki eğitim öğretim yılında tekrar üniversiteye başlayabilecekler.

Başbakan Binali Yıldırım'ın Bakanlar Kurulu Toplantısı'ndan sonra açıkladığı Bakanlar Kurulu Kararları gündeme bomba gibi düşmüştü. Uzun zamandır öğrenci affı bekleyenlerin yüzünü güldüren karardan TUS ve DUS öğrencileri de faydalanacak. Konuyla ilgili Yenişafak'ta yer alan haberde "Aftan yararlananlar 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren üniversitelerine kayıt yaptırabilecek. Üniversitelerde hazırlık dahil bütün sınıflarda önlisans, lisans tamamlama, lisans, yüksek lisans ve doktora dahil olmak üzere tüm öğrenciler sınavsız olarak ilişiği kesilen sınıftan devam ederek bu haktan yararlanabilecek. Bunun yanı sıra af, tıpta uzmanlık eğitimi giriş sınavı (TUS) ve diş hekimliği uzmanlık eğitimi giriş sınavı (DUS) öğrencilerini de kapsıyor. Ancak terör örgütlerine üyeliği veya bağlantısı olan hiçbir kimse üniversitelere kabul edilmeyecek. Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte üniversitesine dönmek isteyenler 4 ay içinde kayıt yaptırabilecek." ifadelerine yer verildi. Öğrenci Affından Terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütleri ya da MGK tarafından milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı , oluşum veya gruplara üyeliği , irtibatı, iltisakı olanlar düzenlemeden faydalanamayacak. Düzenlemeden 500 bini aşkın öğrencinin faydalanması bekleniyor.

Başbakan Yıldırım ne demişti?

Üniversitede okuyan 7 milyondan fazla gencimiz var.Bunlar içerisinde zamanında çeşitli nedenlerle eğitimine devam edemeyen gençlerimiz oldu, yaklaşık 500 bine yakın. Bu öğrencilerimize bölümlerine bir kereliğine dönme imkanı veriyoruz. Kaydı silinen öğrencilere tekrar kayıt yaptırma ve eğitimini tamamlayıp diploma alma fırsatı veriyoruz. Teröre bulaşanlar bu haktan yararlanamayacak.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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