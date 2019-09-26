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OECD raporu: İnternet okuldan soğutuyor

OECD'nin yeni yayınladığı rapora göre Türkiye'de kendisini okula ait hisseden öğrencilerin oranı yaklaşık yüzde 25 azaldı. PISA kapsamında değerlendirilen ekonomilerin çoğunluğunda benzer bir tablo ortaya çıkarken, Türkiye gerilemenin en fazla olduğu ülke oldu. OECD'ye göre bu düşüşün ardında internet yatıyor.

OECD raporu: İnternet okuldan soğutuyor

OECD'nin yeni yayınladığı rapora göre Türkiye'de kendisini okula ait hisseden öğrencilerin oranı yaklaşık yüzde 25 azaldı. PISA kapsamında değerlendirilen ekonomilerin çoğunluğunda benzer bir tablo ortaya çıkarken, Türkiye gerilemenin en fazla olduğu ülke oldu. OECD'ye göre bu düşüşün ardında internet yatıyor.

26 Eylül 2019 Perşembe 10:18
OECD raporu: İnternet okuldan soğutuyor

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) 2003, 2012 ve 2015 kapsamında öğrenci, öğretmen ve okul yöneticileriyle birçok anket çalışması düzenledi.

Organizasyonun üç dönemde yaptığı anketler, 15 yaş düzeyindeki öğrencilerin okula aidiyet hislerinin ülkelerin büyük çoğunluğunda zayıfladığını gösteriyor.

Hürriyet gazetesinden Önder Öndeş'in haberine göre, rapordan öne çıkan detaylar şöyle:

‘TÜRKİYE EN BÜYÜK GERİLEMENİN YAŞANDIĞI ÜLKE KONUMUNDA’

OECD'nin analizinde yer verilen PISA 2015 verilerine göre Türkiye'de 15 yaş düzeyindeki öğrencilerin yüzde 61.4'ü 'kendilerini okula ait' hissediyor. Bu oran 2003 ve 2012'de yüzde 85 civarındayken, Türkiye yüzde 23'le en büyük gerilemenin yaşandığı ülke konumunda. 35 OECD üyesindeki düşüşün ortalamasıysa yaklaşık yüzde 10.

OECD'nin değerlendirmeleri, kendini okulun bir parçası olarak görmeyen öğrencilerin refah ve akademik başarılarının da düşük olduğunu gösteriyor. Dışlanmış hisseden öğrenciler PISA kapsamında düzenlenen testlerden biri olan fen bilimlerinde ortalama 22 puan geride kalıyor.

NEDENİ SÜREKLİ ÇEVRİMİÇİ OLMAK

OECD'nin analizine göre, gerilemenin ardında ergenlerin sanal dünyada geçirdiği sürenin artması yatıyor. Öğrencilerin online dünyadaki varlığı artarken, okul topluluklarıyla kurulan yüz yüze iletişim imkânlar da daraldı. OECD verileri özellikle 2012'den itibaren 15 yaş düzeyindeki öğrencilerin mobil online internet servislerindeki varlığının büyük bir hızla arttığını gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
oecd raporu internet okuldan soğutuyor
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