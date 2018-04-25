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O Mezunlara Sınavsız Lisans Tamamlama Müjdesi Geldi

Son dakika açıklaması: Diyanet Sen tarafından yapılan son dakika açıklamasında İlahiyat önlisans mezunlarına sınavsız lisans tamamlama yolu açıldığı belirtildi.

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O Mezunlara Sınavsız Lisans Tamamlama Müjdesi Geldi

Son dakika açıklaması: Diyanet Sen tarafından yapılan son dakika açıklamasında İlahiyat önlisans mezunlarına sınavsız lisans tamamlama yolu açıldığı belirtildi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 22:24
O Mezunlara Sınavsız Lisans Tamamlama Müjdesi Geldi

Beklenen son dakika açıklaması geldi.

Diyanet-Sen'den bir son dakika açıklaması geldi. Sendika resmi sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasında, İlahiyat Önlisans mezunlarına sınavsız lisans tamamlama hakkı verildiği belirtildi. Sendika yaptığı açıklamada, uzun zamandır üzerinde çalıştığı ilahiyat önlisans mezunlarına sınavsız lisans tamamlama hakkı tanınması teklifi TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edildiği duyuruldu.

Kurumda çalışan yaklaşık 56 Bin önlisans mezunu adayı ilgilendiren ve merakla beklenen sınavsız lisans tamamlama konusunda müjdeli haber TBMM Plan Bütçe Komisyonu’ndan geldi. Konuyla ilgili kanun teklifi komisyondan geçti ve öönlisans mezunlarına sınavsız lisans tamamlama yolu açıldı.

DİYANET SEN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Bayraktutar TBMM'den geçen bu düzenleme ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Diyanet-Sen olarak önlisans mezunu kurum çalışanlarının sınavsız lisans tamamlamalarının çok önemli olduğuna inandıklarını belirten Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

“Bunun için akademisyenlerle görüştük. Gerekli raporları hazırlattık. Bu raporu YÖK’e, ilgili bakanlarımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza sunduk. Görüşmelerimiz çok olumlu geçti. Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız ve YÖK konuya olumlu baktı. Ve bu gün kurum çalışanlarının neredeyse yarısına tekabül eden 56 bin civarındaki kurum çalışanlarımıza sendika farkı gözetmeksizin sınavsız lisans tamamlama hakkı tanınmış oldu. Bu hakkın elde edilmesinde emeği geçen desteklerini bizden esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ’a, YÖK Başkanı Sayın Yekta Saraç’a, Milli Eğitim Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz'a, MEB Müsteşarı Sayın Yusuf Tekin'e, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Sayın Bülent Çiftçi'ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kurum çalışanlarımıza ve camiamıza hayırlı olmasını diliyorum”

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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