Müsteşar Tekin : Sınavsız Uygulamaya Adım Adım Geçilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Liselere geçişte sınavsız uygulamaya adım adım geçileceğini bu sene okulların tamamında olmasa dahi yüzde 90'ında sınavsız alım yapılabilecek duruma gelindiğini, yüzde 10'luk kısma sınavla öğrenci alımına devam edileceğini söyledi.

Tokat'ta düzenlenen Değerlendirme Toplantısına katılan MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, "Aslında çocuklarımızın ortaokul çağında sınav baskısı ile hareket etmesini istemiyoruz. Liselere geçişin sınavsız olmasını istiyoruz. Liselere geçişte çocuklarımızın ilgileri, alakaları ve yeteneklerine göre yönlendirme yapalım. Önce bu anlamdaki çocuklarımızın yeteneklerini tespit edelim. Sonra da yeteneklerine uygun liselere yönlendirelim. Arzu ediyoruz, bunu istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocukların küçük yaşlardan itibaren sanatsal, kültürel ve sportif yeteneklerinin tespit edilmesi gerektiğine dikkat çeken Tekin, "Bunun altyapısını oluşturmak için önce Gençlik ve Spor Bakanlığı, ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı ile protokol yaptık. Orada şunu hedefliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı 5. sınıftaki çocuklarımızın tamamını yetenek taramasından geçirecek. O tarama testine göre çocuklarımızı spor liselerine yönlendireceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı aynı kategorideki çocuklarımızı sanatsal yeteneklerine göre bir tarama testinden geçirecek. Burada altyapıyı oluşturduk. Liselere geçişte sınavsız uygulamaya adım adım gidiyoruz. Bu yıl tamamında olmasa bile okullarımızın yüzde 90'ında yapabilecek duruma geldik. Yüzde 10'unda sınavla öğrenci almaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu. MEB Müsteşarı, 5 sene önce 8 senelik bir projeksiyon çizildiğini, bu konuda gerekli açıklamaların yapıldığında tepki gördüklerini söyledi. Tekin, "Kamuoyu, bu adımları attığımızda 'Milli Eğitim Bakanlığı yapboz tahtasına döndü.' diyor. Anlamakta zorlanıyorum arkadaşlar. Yapboz tahtasına dönüştürmek, öğretmenlerimizi rahatsız etmek kaygımız niye olsun? Bu ülkenin vatandaşıyız. Bu ülkeye hizmet etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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