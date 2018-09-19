Mühendislik Tamamlama: Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programları Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan duyuru şöyle;

2018 Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programlarına (2018-Mühendislik Tamamlama) yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 19 Eylül 2018 tarihinde saat 14.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilir.



Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili Üniversite tarafından 20-26 Eylül 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.



Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

2018-Mühendislik Tamamlama Yerleştirme Sonuçları Açıklandı pic.twitter.com/36MNwBDH7y — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) 19 Eylül 2018

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