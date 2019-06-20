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Mudanya Belediyesi’nden 500 Öğrenciye Ücretsiz Eğitim!

Mudanya Belediyesi Yaz Okulları 24 Haziran Pazartesi günü başlıyor. Futbol, step-aerobik, basketbol, resim, müzik, modern dans, drama, yazarlık atölye ve gruplarına kayıt olan 500 öğrenci bu yaz da eğlenerek öğrenecek.

Mudanya Belediyesi’nden 500 Öğrenciye Ücretsiz Eğitim!

Mudanya Belediyesi Yaz Okulları 24 Haziran Pazartesi günü başlıyor. Futbol, step-aerobik, basketbol, resim, müzik, modern dans, drama, yazarlık atölye ve gruplarına kayıt olan 500 öğrenci bu yaz da eğlenerek öğrenecek.

20 Haziran 2019 Perşembe 09:42
Mudanya Belediyesi’nden 500 Öğrenciye Ücretsiz Eğitim!

Mudanya Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik ilkesi gereği ücretsiz olarak düzenlenen Yaz Okulları, tatilini spor yaparak, eğlenerek ve öğrenerek geçirmek isteyen çocukları ağırlamaya hazırlanıyor.Mudanya Belediyesi Yaz Okulları’nda ilk dönem 24 Haziran Pazartesi günü başlıyor. Futbol, step-aerobik, basketbol, resim, müzik, modern dans, drama, yazarlık atölye ve gruplarına kayıt olan 500 öğrenci bu yaz da eğlenerek öğrenecek.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçecek resim, müzik, modern dans, drama ve yazarlık atölyesi ile basketbol ve step- aerobik eğitimleri Yeni Mahalle Kültür Sanat, Gençlik ve Spor Merkezi’ndefutbol eğitimleri ise Halitpaşa Spor Tesisleri’nde yapılacak.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 20.06.2019 09:47
Anahtar Kelimeler:
mudanya belediyesi nden öğrenciye ücretsiz eğitim
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