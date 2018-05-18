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MSÜ Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? İşte Boy-Kilo ve Spor Mülakatı

Milli Savunma Üniversitesi subay astsubay alımı tercih süreci 18 Haziran tarihinde sona eriyor. Tercihlerin sona ermesinin ardından adaylar sıralamayı beklemeye başladı.

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MSÜ Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? İşte Boy-Kilo ve Spor Mülakatı

Milli Savunma Üniversitesi subay astsubay alımı tercih süreci 18 Haziran tarihinde sona eriyor. Tercihlerin sona ermesinin ardından adaylar sıralamayı beklemeye başladı.

18 Mayıs 2018 Cuma 15:08
MSÜ Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? İşte Boy-Kilo ve Spor Mülakatı

Milli Savunma Üniversitesi lise mezunu subay astsubay alımı tercihleri bugün sona eriyor.

Tercih işlemlerinin sona ermesi ile birlikte şimdiki süre. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Başvurusu Kabul Edilen Adayların İlanı süreci oldu. Adaylar bugün saat 23,59'a kadar E Devlet kapısı üzerinden tercihlerini MSÜ'ye iletecek.

TERCİH SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih sonuçları 11 Haziran günü açıklanacak.

Mart ayında yapılan MSÜ giriş sınavında aldıkları puanlara göre belirlenecek listede adaylar YKS puanlarına göre ikinci seçim aşamalarına çağrılacak. 11 Haziran günü açıklanacak sonuçların ardından adaylar 26 Haziran ile 10 Ağustos tarihleri  arasında mülakatlara alınacak.

İKİNCİ SEÇİM AŞAMALARI

İkinci seçim sürecinde adaylar şu aşamalardan geçecek:

Evrak Kontrolü, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Yeterlilik Testi, Mülakat, Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokuluna Başvuran Adaylar için), Sağlık Muayenesi, Öğrenci Seçme Uçuşu, İntibak Eğitimi, Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması.

MSÜ BOY-KİLO VE MÜLAKAT AŞAMALARI İÇİN TIKLAYIN

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