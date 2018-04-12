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MSÜ Sonuçları Açıklandı-Peki Şimdi Ne Olacak? Tercihler ve Mülakatlar Ne Zaman?

Milli Savunma Üniversitesi yazılı sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından hangi süreçler olacak? Harp Okulları ve Astsubay MYO için tercihler ne zaman yapılacak? Spor mülakatları ne zaman?

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MSÜ Sonuçları Açıklandı-Peki Şimdi Ne Olacak? Tercihler ve Mülakatlar Ne Zaman?

Milli Savunma Üniversitesi yazılı sınav sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından hangi süreçler olacak? Harp Okulları ve Astsubay MYO için tercihler ne zaman yapılacak? Spor mülakatları ne zaman?

12 Nisan 2018 Perşembe 14:10
MSÜ Sonuçları Açıklandı-Peki Şimdi Ne Olacak? Tercihler ve Mülakatlar Ne Zaman?

Milli Savunma Üniversitesi yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava giren ve geçerli bir puan alan adaylar, bundan sonra ne olacağını araştırmaya başladı.

Biz de Kpsscafe.com.tr olarak MSÜ yazılı sınavından sonraki aşamaya haberimizde yer verdik. İŞşte sınavdan geçerli bir puan alan adayları bundan sonra bekleyen süreç.

TERCİHLER 24 NİSAN'DA BAŞLIYOR

Adaylar Harp Okulları ve Astsubay MYO için tercihlerini 24 Nisan'da ÖSYM üzerinden bildirecek. Adaylar tercihlerinde şu okulları seçecek.

2. SEÇİM AŞAMALARI ŞU ŞEKİLDE OLACAK

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KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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belis 2 saat önce

sınavdan kaç puan alanlar başarılı sayılacak

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muhammet 1 saat önce

başarı puanı kac yanı baraj ??

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