MSÜ Sonuçları Açıklandı-Peki Şimdi Ne Olacak? Tercihler ve Mülakatlar Ne Zaman?

Milli Savunma Üniversitesi yazılı sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava giren ve geçerli bir puan alan adaylar, bundan sonra ne olacağını araştırmaya başladı.

Biz de Kpsscafe.com.tr olarak MSÜ yazılı sınavından sonraki aşamaya haberimizde yer verdik. İŞşte sınavdan geçerli bir puan alan adayları bundan sonra bekleyen süreç.

TERCİHLER 24 NİSAN'DA BAŞLIYOR

Adaylar Harp Okulları ve Astsubay MYO için tercihlerini 24 Nisan'da ÖSYM üzerinden bildirecek. Adaylar tercihlerinde şu okulları seçecek.

2. SEÇİM AŞAMALARI ŞU ŞEKİLDE OLACAK

Boy kilo tablosu ve spor mülakatı kriterleri için TIKLAYIN

MSÜ SEÇİM AŞAMALARI HAKKINDA ANINDA BİLGİ SAHİBİ OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA - ÖZEL HABER