MSÜ Mülakat Tarihlerinde Flaş Detay ! (MSB Hatayı Düzeltecek mi?)

Milli Savunma Üniversitesi mülakatları hakkında kafa karıştıran detay !!

24 Haziran tarihinde Türkiye erken seçime gidecek. Erken seçim kararının apar topar alınmasından dolayı YKS hesaba katılmadı ve 23 ile 24 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS 30 Haizran ile 1 Temmuz tarihlerine ertelendi.

MSÜ faaliyet takvimine baktığımızda bu tarihte bir güncelleme yapılmadığı ve TYT ile AYT'nin ardından mülakatların 26 Haziran'da başlayacağına yer verildi. Ancak YKS (TYT ile AYT) tarihleri ileri alındı. Buna bağlı olarak MSÜ ikinci seçim aşamaları tarihlerinin de ileri alınması bekleniyor. ancak bu konuda henüz bir açıklama gelmedi.

Seçim aşamaları devam ederken aradaki haftasonunda adayların Üniversiteye giriş sınavına katılması durumu olamayabilir. bu nedenle ikinci seçim aşamaları tarihlerinin ertelenmesi bekleniyor.

Bununla ilgili açıklama gelir gelmez KPSSCAFE olarak paylaşacağız. Değişiklik açıklandığında ve tercih sonuçları açıklandığı anda bildirim alarak haberdar olmak için;

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