Milyonlarca Öğrencinin Gireceği Sınavın Tarihi Değişti-İşte YKS'nin Yapılacağı Yeni Tarih

Beklenen açıklama az önce geldi.

Erken seçim tarihi YKS'nin ikinci oturumları ile aynı güne denk geliyordu. Sınavın ertelenmesi beklenirken yeni açıklama geldi ve sınavın ertelendiği duyuruldu.

YÖK tarafından yapılan açıklamada YKS tarih değişikliği ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"24 Haziran 2018'de gerçekleştirileceği açıklanan erken seçim tarihinin Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) yapılacağı tarihle aynı güne denk gelmesi üzerine, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) olarak YKS'nin 30 Haziran 2018 - 01 Temmuz 2018 tarihlerinde yapılmasına karar verilmiştir."

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA