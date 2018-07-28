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Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor!.. Borcunuz Silinebilir!..

Mahkemeden KYK borcu olan tüm öğrencileri ilgilendiren emsal bir karar çıktı. Avukat olan Baran Kaya, üniversite ööğrencisi iken Kredi Yurtlar Kurumu'ndan aldığı burs kendisinden habersiz krediye çevrilince mahkemeye başvurdu. Kendisine kredi borcu olarak ortaya çıkarılan borcun iptal edilmesi için açtığı davayı kazandı.

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Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor!.. Borcunuz Silinebilir!..

Mahkemeden KYK borcu olan tüm öğrencileri ilgilendiren emsal bir karar çıktı. Avukat olan Baran Kaya, üniversite ööğrencisi iken Kredi Yurtlar Kurumu'ndan aldığı burs kendisinden habersiz krediye çevrilince mahkemeye başvurdu. Kendisine kredi borcu olarak ortaya çıkarılan borcun iptal edilmesi için açtığı davayı kazandı.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 22:03
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor!.. Borcunuz Silinebilir!..

Mahkemeden KYK borcu olan tüm öğrencileri ilgilendiren emsal bir karar çıktı. Avukat olan Baran Kaya, üniversite ööğrencisi iken  Kredi Yurtlar Kurumu'ndan aldığı burs kendisinden habersiz krediye çevrilince mahkemeye başvurdu. Kendisine kredi borcu olarak ortaya çıkarılan borcun iptal edilmesi için açtığı davayı kazandı.

İstanbul Adliyesi 6.İdare Mahkemesi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ( KYK ) borçlu olan yüz binlerce kişi için emsal karar niteliği taşıyan çok önemli bir karara imza attı.

Avukat Baran Kaya, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 'ndan aldığı bursun kendisine haber verilmeden “başarısız olduğu” gerekçesiyle krediye çevrilmesiyle ortaya çıkan 9.879.25 TL'lik borçla ilgli düzenlenen ödeme emrinin iptali istemiyle açtığı davayı kazandı.

Mahkeme , bursun krediye çevrildiği yönünde bir bildirim yapılmadığı için çıkarılan ödeme emrini iptal etti. Mahkeme kararında “KYK Burs Kredi Yönetmeliği'nde de bursun öğrenciye karşılıksız verilen para olarak tanımlandığı göz önüne alındığına, öğrenim kredisi borcunun istenebilmesi için davacıya verilen bursun kesilerek öğrenim kredisi borcuna dönüştürüldüğünün davacıya bildirilmiş olması, diğer bir deyişle davacının öğrenim kredisi borcunun olduğu ve taahhüt ettiği borcu, imzalanmış olduğu senetteki şartlarla ödeyeceğini bildiği halde söz konusu borcu vadesinde ödememiş olması gerekmektedir” denildi.

2009'da üniversiteye girdiğinde KYK bursu almaya hak kazandığını ve üniversite süresince bursu aldığını belirten Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) avukatı Baran Kaya, başından geçen süreci şu ifadelerle anlattı:

“Okul bittikten sonra KYK 'nin 2011 yılından itibaren bursumu krediye çevirdiğini öğrendim. Bununla ilgili KYK 'ye yaptığım başvuruda, okulum olan İstanbul Üniversitesi'nin KYK 'ye başarısız olduğumla ilgili yazı göndermesi gerekçesiyle, bana hiçbir şekilde bildirilmeden bursumun krediye çevrildiğini söylediler.

KYK Kredi Yönetmeliği'nde okulu tarafından başarısız yazısı gönderilen öğrencilerin bursunun kesileceğini, bu yönetmeliğe göre kredi verilebileceğine ilişkin bir madde var. Dayanak noktaları da burası. Ama bu yönetmelik maddesi, bursiyere haber vermeden, otomatik olarak bursun krediye çevrilebileceği şeklinde yorumlanıyor. Ben de bunun böyle yorumlanamayacağını, bana bildirilmeden bursumun krediye çevrilmesinin, hem bu başarısız yazısı işlemine itiraz hakkımı elimden aldığını hem de kredi olduğunu bilsem almayacağım bir paranın zorla tarafıma verilerek borçlandırılma işlemi kurulmasının hukuka aykırı olacağını belirterek dava açtım. Dava ilgili de Mahkeme 25 Temmuz'da iptal kararını tebliğ etti."

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Son Güncelleme: 28.07.2018 22:50
Anahtar Kelimeler:
KYKKredi Yurtlar KurumuBursBaran KayaAvukat Baran KayaKYK Borcu
Yorumlar
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Üniversite mezunu (yk) 17 dakika önce

Baran bey her türlü haklı arkamızdan o kadar iş çeviriyorlar bize haber vermiyorlar. Borç iyice birikince mum gibi arıyorlar. Başvuru yaparken bir düzine belge imzalatıyorlar sorarım kaç kişi tek tek okuyor veya okutuyorlar mı ? Bence bu resmen adam dolandırmaya giriyor . Allah yardımcımız olsun.

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Selma 37 dakika önce

Bence bizim de borclarimiz silinsin

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